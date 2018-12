Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Europa League : Calendario - data e orari dei sedicesimi di finale : Le partite di andata Martedì 12 febbraio 2019 Fenerbahce-Zenit ore 18.55 Giovedì 14 febbraio 2019 ore 18.55 RAPID VIENNA-INTER Slavia Praga-Genk Krasnodar-Bayer Leverkusen Rennes-Betis Siviglia ...

Date ottavi Champions - quando giocano Juve e Roma. Europa League - il Calendario : Roma-Porto 12 febbraio. Atletico-Madrid-Juve 20 febbraio. Il 29 maggio e l'1 giugno le finali a Baku e Madrid. Ecco tutte le Date delle partite di Champions e Europa League.

Europa League - 6giornata : Calendario e orari delle partite di domani : ... Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT, Il programma della sesta giornata: le partite delle 21.00 GIRONE A Ludogorets-Zurigo , Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e ...

Europa League - il Calendario del prossimo turno : La quinta giornata è stata ricca di verdetti, ma bisognerà aspettare la sesta e ultima per avere il quadro completo delle qualificate come prime o seconde ai sedicesimi di finale della Europa League ...

Europa League - Calendario e orari della quinta giornata : ... GIRONE F Milan-Dudelange , Sky Sport Uno e Sky Sport 252 su fibra e satellite " Sky Sport Uno canale 372 su DTT, Real Betis-Olympiacos , Sky Sport Football e Sky Sport 253 su fibra e satellite, Il ...