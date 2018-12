Calciomercato | Maicon torna a giocare nella Serie B brasiliana

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)Campeonato Brasileiro Série B:. A 37 anni, uno degli eroi del Triplete con l’Inter nel 2010, vestirà la maglia del Criciuma.Criciuma. Lo abbiamo ammirato per sei anni con la maglia dell’Inter, con la quale ha vinto quattro scudetti, e in due con quella della Roma. Stiamo parlando diDouglas Sisenando, meraviglioso terzino brasiliano che ha deciso di rire adopo l’ultima esperienza all’Avai.A distanza di un anno l’ex campione della Seleção, vincitore di una Champions League con l’Inter nel 2010, considerato uno dei più forti nel suo ruolo ha deciso dire in campo: giocherà nel Criciuma, club che militaoggi ha 37 anni e ha firmato un contratto di un anno con il club con cui aveva giocato ai tempi delle giovanili.Dopo l’esordio nel calcio ...