Calciomercato | da Balo a Muriel | quelli che a volte tornano

Il Calciomercato del giorno – Balotelli prepara il ritorno in Italia [VIDEO] : Il calciomercato del giorno – E’ giunta al termine l’avventura in Francia per l’attaccante Mario Balotelli, rottura definitiva tra l’attaccante ed il Nizza. SuperMario ha intenzione di tornare grande protagonista e per questo motivo spera di tornare in Italia. Sono diversi i club del massimo campionato pronti a rilanciare Balotelli, le big non sembrano intenzionate a dare fiducia al calciatore, per questo motivo possono essere tre le ...

Calciomercato - Balotelli vuole tornare in Italia : svelato un retroscena sulla scorsa estate : L’ultima esperienza in Serie A di Mario Balotelli non si può definire esaltante: con la maglia del Milan, infatti, l’attaccante ha realizzato un solo gol in campionato in una ventina di presenze. Subito dopo, però, l’ex Inter ha trovato fortuna a Nizza dove è tornato a segnare con una certa regolarità fino a questa estate, quando l’addio di Favre ha cambiato i piani di Balotelli. Prima il Marsiglia di Garcia, poi ...

Calciomercato - Balotelli-Nizza : per i bookmaker addio vicino : ROMA - I rapporti con la squadra sono tesi, soprattutto dopo lo sfogo davanti alle telecamere. Mario Balotelli non è soddisfatto del Nizza, del suo modo di giocare e delle frequenti sostituzioni ...

Calciomercato - Mario Balotelli non rinnoverà col Nizza : da gennaio sarà libero di firmare un nuovo contratto : Mario Balotelli si appresta a cambiare aria, dalla prossima estate sarà addio al Nizza, ma già da gennaio potrà decidere il suo futuro Il rapporto tra Mario Balotelli ed il Nizza, si concluderà a fine stagione. L’attaccante azzurro sarà dunque svincolato e da gennaio sarà libero di accasarsi dove vorrà a parametro zero. A dare l’annuncio della fine del rapporto col Nizza, è stato proprio il presidente del club ...

Il Calciomercato oggi – Balotelli prepara il ritorno in Italia [DETTAGLI] : Il calciomercato oggi – Nell’ultimo weekend è scesa in campo anche la Ligue 1, continua il momento positivo per il Nizza che sul campo del Guingamp ha conquistato un altro risultato utile consecutivo senza però riuscire a conquistare la vittoria. Momenti di tensione però quelli che riguardano Mario Balotelli, l’attaccante non ha preso bene la sostituzione al 75' ed è stato protagonista di un battibecco con l’allenatore Vieira, il ...

Mario Balotelli nella MLS? Smentita la “bufala” di Calciomercato : Mario Balotelli non andrà ai Philadelphia Union, almeno per il momento, il calciatore non interessa al club e viceversa “Non l’abbiamo mai contattato, non ha senso per il tipo di giocatore che stiamo cercando“. Il direttore sportivo dei Philadelphia Union ha smentito ogni possibile indiscrezione circolata nelle ultime ore in merito ad un interessamento per Mario Balotelli. Il calciatore italiano non andrà per adesso negli ...

Mario Balotelli è a Parma : si scatenano le voci di Calciomercato : Mario Balotelli si trova a Parma, immortalata la sua Ferrari per le vie della città, adesso resta da capire se c’entra il calciomercato in questa sua visita Mario Balotelli è stato avvistato a Parma. La notizia è stata rilanciata dall’ex candidato sindaco Priamo Bocchi, il quale attraverso i social ha diffuso l’immagine della Ferrari di Super Mario parcheggiata normalmente per le strade di Parma. Non è chiaro il motivo ...