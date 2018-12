Calabria nel cuore e Kreusa | premiati tre crosioti eccellenti

Catanzaro : primo intervento in Calabria di pneumologia interventistica con posizionamento di drenaggio toracico a permanenza nell’Ospedale di Lamezia Terme : intervento unico in Calabria realizzato nell’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme. L’equipe di pneumologia interventistica del presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II”, composta dai dottori Paolo Gambardella e Salvatore Lombardo, sotto la guida del direttore della struttura complessa dott. Massimo Calderazzo, ha infatti eseguito un intervento sulla parete toracica di una paziente per il posizionamento di un catetere pleurico a ...

Reggio Calabria - immigrato salta nudo nel recinto delle tigri : gli amputano un braccio : Un immigrato di origine georgiana si è reso protagonista di una folle vicenda nelle prime ore della vigilia di Natale. L'uomo, di 25 anni, in evidente stato di alterazione, vagava per le strade di Reggio Calabria in zona Tempietto, nei pressi dell'area nella quale il circo di Lidia Togni ha piantato il tendone per le feste natalizie. Giunto nei pressi, il giovane, a causa di un evidente stato confusionale causato da un pesante consumo di ...

Natale : in Calabria sole e freddo - festeggiamenti nel rispetto della tradizione : Qualche pioggia e freddo, con prevalenza di sole oggi in Calabria: il Natale è trascorso nel rispetto delle tradizioni. Il 24 e 25 dicembre si celebra in casa con parenti ed amici, con cenone a base di pesce e pranzo di Natale con carni varie. Grandi protagonisti i prodotti tipici locali: come antipasti, crespelle ripiene alle alici e salumi Dop come salsiccia, capicollo, pancetta e soppressata con aggiunta di pecorino crotonese e caciocavallo ...

Reggio Calabria - uomo nudo entra nella gabbia : le tigri gli staccano il braccio : Il 25enne georgiano era evidentemente in stato confusionale. Una volta arrivato all'ospedale si è avventato contro chiunque con le forbici in mano

Si denuda ed entra nel recinto delle tigri : azzannato al braccio - paura a Reggio Calabria : E' grave l'uomo, di nazionalità georgiana, che è entrato nel recinto delle tigri al Circo di Lidia Togni che ora sta facendo...

Caldo anomalo nel giorno del Solstizio d’Inverno al Sud : temperature massime di +21°C in Calabria e Sicilia [DATI] : Altro che Solstizio d’Inverno: al Centro/Sud Italia e in Liguria sembra piuttosto primavera! Le temperature massime di oggi hanno raggiunto +17°C a Grosseto, +16°C a Roma, Guidonia, Latina e Pratica di Mare, +15°C a La Spezia. In Sardegna spiccano i +19°C di Macchiareddu, ma le Regioni in cui ha fatto più Caldo sono state le più meridionali del Paese, Calabria e Sicilia, dove moltissime località hanno superato i +18°C in alcuni casi ...

Il ministro Toninelli rassicura la Calabria : attenzione alle infrastrutture strategiche : Toninelli infine ha aperto la discussione anche sul porto di Gioia Tauro definendolo come uno scalo importante per l'economia regionale e che secondo il ministro finora è stato " gestito male ". ...

Istat : Bolzano prima per reddito abitante nel 2017 - ultima Calabria : Roma, 13 dic., askanews, - Nel periodo 2011-2017 la migliore performance dell'occupazione si riscontra nel Lazio, +0,8%,. L'evoluzione è negativa in Molise, Umbria e Sicilia, con un calo degli ...

Maltempo Reggio Calabria - vento di maestrale sfiora i 100km/h nella notte : alberi sradicati e danni in tutta la città [FOTO] : 1/8 ...

Cinque scosse di terremoto tra Calabria e il Messsinese nella notte - la più forte di magnitudo 3.4 : Una scossa di magnitudo 3.4 e altre quattro lievi scosse si sono registrate tra la Sicilia e la Calabria. A rilevarle l'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La pi forte appunto di ...

Scossa di terremoto nel Tirreno meridionale - al largo di Calabria e Sicilia [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato nel Tirreno meridionale, al largo delle coste di Calabria e Sicilia, alle 04:16:44 ora italiana ad una profondità di 423 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Maltempo Calabria - allagamenti nel Catanzarese : “Chiusa al traffico la SS106 Jonica a Soverato” : Criticità dovute al Maltempo si sono registrate nel comune di Soverato, località balneare del Catanzarese. La pioggia che ha imperversato questa notte nella cittadina ionica ha causato allagamenti di scantinati, garage ed attività commerciali. Sul posto operano da questa notte squadre dei Vigili del Fuoco della sede Centrale e dei distaccamenti di Soverato e Chiaravalle Centrale. Al momento non si registrano danni a persone. La strada statale ...

