Cagliari | Maran si affida a Pavoletti | il centravanti vuole esserci contro la sua ex

Cagliari - Maran può sorridere : Pavoletti lavora con il gruppo e punta il match con il Genoa : Il club sardo potrebbe ritrovare il proprio attaccante in vista del match con il Genoa in programma a Santo Stefano Vigilia di allenamenti per il Cagliari in vista della sfida di campionato che, nel giorno di Santo Stefano, vedrà i sardi ospitare il Genoa di Cesare Prandelli. I rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro sportivo di Assemini con Leonardo Pavoletti in gruppo. Personalizzato per Charalampos Lykogiannis, differenziato ...

Cagliari : Maran - sconfitta sia stimolo : ANSA, - ROMA, 22 DIC - "Oggi non siamo riusciti a mettere in campo quel che siamo soliti mettere e con la Lazio diventa difficile. Sappiamo che nel nostro dna c'è il ribattere colpo su colpo, oggi non ...

Serie A Cagliari - Maran : «Non abbiamo affrontato le difficoltà - ma solo subite» : ROMA - È un Rolando Maran comprensibilmente deluso quello che ha parlato dopo la brutta sconfitta, 3-1, contro la Lazio . Queste le sue parole: " Oggi non siamo riusciti a mettere in campo quello ...

Calciomercato Cagliari - il tecnico Maran ha chiesto un suo “pupillo” : Calciomercato Cagliari, il tecnico Maran ed il patron Giulini sono concordi nel sostenere che serva sostituire Castro a gennaio Il Cagliari, per bocca del suo presidente Giulini, ha rivelato di voler acquistare un trequartista nella sessione di mercato di gennaio per sopperire al lungo infortunio di Castro, il quale starà fuori praticamente per tutta la stagione. Il tecnico Rolando Maran ha dunque segnalato alla propria società alcuni ...

Cagliari-Napoli - Maran : “Non so se ci fosse il fallo sulla punizione del gol” : CAGLIARI NAPOLI, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato della sconfitta contro il Napoli: “Il rammarico sta nel non aver portato a casa un risultato positivo. Abbiamo dato tutto, facendo la partita che volevamo. Abbiamo creato con coraggio, senza concedere neanche più di tanto […] L'articolo Cagliari-Napoli, Maran: “Non so se ci fosse il fallo sulla ...

Cagliari - Maran : 'Abbiamo fatto la partita contro un grande Napoli - poi sfortuna e infortuni' : Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo il ko col Napoli: 'Il rammarico sta nel non aver portato a casa un risultato positivo. Abbiamo dato tutto, facendo la partita che volevamo. Abbiamo creato con coraggio, senza concedere ...

Cagliari-Napoli - probabili formazioni : Maran in emergenza : CAGLIARI NAPOLI probabili formazioni – “La Champions e’ una competizione straordinaria che andrebbe allargata e fatta durare di più e tutti la vivono con estrema concentrazione ed estremo desiderio di fare bene”. Parole e musica del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla vigilia del match con il Liverpool che ha segnato l’eliminazione degli […] L'articolo Cagliari-Napoli, probabili formazioni: ...

Serie A Cagliari - Maran : «Contro il Napoli senza paura» : Cagliari - " Affrontare il Napoli non deve impaurirci, ma dev'essere uno stimolo a fare di meglio". Così Rolando Maran nella conferenza stampa di presentazione della gara contro i partenopei. Queste ...

Cagliari - Maran : “Ripartiamo dal gol di Sau - voglio una squadra senza paura” : Cagliari Maran – Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della partita di campionato contro il Napoli di Carlo Ancelotti. leggi anche —> Torino-Juventus, in città i primi striscioni Il tecnico dei sardi ha raccontato ai giornalisti cosa ha detto alla propria squadra in vista della partita contro il […] L'articolo Cagliari, Maran: “Ripartiamo dal gol di Sau, ...

Cagliari-Napoli - probabili formazioni : Maran in emergenza : CAGLIARI NAPOLI probabili formazioni – “La Champions e’ una competizione straordinaria che andrebbe allargata e fatta durare di più e tutti la vivono con estrema concentrazione ed estremo desiderio di fare bene”. Parole e musica del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla vigilia del match con il Liverpool che ha segnato l’eliminazione degli […] L'articolo Cagliari-Napoli, probabili formazioni: ...

Cagliari-Napoli - Maran dovrà rinunciare a Srna e Pavoletti : L’articolo de L’Unione Sarda Il Cagliari dovrà affrontare dei problemi di formazione in vista del match interno contro il Napoli. Il tecnico Maran sarà costretto a fare a meno di molti uomini importanti, primo tra tutti Leonardo Pavoletti. Infortunatosi durante il riscaldamento di Cagliari-Roma, l’ex attaccante azzurro non potrà essere della partita. Anche Srna assente per squalifica, come Ceppitelli; ovviamente sarà ancora out ...

Cagliari Napoli probabili formazioni : Maran in emergenza : Cagliari Napoli probabili formazioni – “La Champions e’ una competizione straordinaria che andrebbe allargata e fatta durare di più e tutti la vivono con estrema concentrazione ed estremo desiderio di fare bene”. Parole e musica del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla vigilia del match con il Liverpool che ha segnato l’eliminazione degli […] L'articolo Cagliari Napoli probabili formazioni: ...

Cagliari-Napoli - le probabili formazioni : Maran in emergenza : CAGLIARI NAPOLI probabili formazioni – “La Champions e’ una competizione straordinaria che andrebbe allargata e fatta durare di più e tutti la vivono con estrema concentrazione ed estremo desiderio di fare bene”. Parole e musica del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis alla vigilia del match con il Liverpool che ha segnato l’eliminazione degli […] L'articolo Cagliari-Napoli, le probabili ...

Serie A Cagliari - Maran in emergenza contro Napoli e Lazio : Cagliari - E' arrivata la squalifica di due giornate sia per Srna che per Ceppitelli espulsi sabato sera alla Sardegna Arena contro la Roma. Ma la vera doccia gelata per il Cagliari è stato il ...