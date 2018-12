Cagliari-Genoa 1-0 | decide Farias

Cagliari-Genoa 1-0 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/15 Alessandro Tocco/LaPresse ...

Cagliari-Genoa 1-0 LIVE : LA CRONACA DEL MATCH Secondo tempo 30' accelerazione impressionante di Kouamè, Pedro Pereira mette in mezzo, Cepitelli anticipa di un soffio Piatek 28' Cambio nel Cagliari, esce Farias entra Sau 23' ...

Pagelle Cagliari-Genoa 1-0 : highlights e tabellino del match : Pagelle Cagliari-Genoa- Giornata primaverile alla Sardegna Arena, anche se non si fa registrare il tutto esaurito. Primo minuto caratterizzato dall’ammonizione immediata di Romero dopo appena 32 secondi. Genoa vicino al gol con Rolon, conclusione a lato di pochissimo. Primi 10 minuti caratterizzati da un ottimo equilibrio: bene il Genoa in ripartenza, bene il Cagliari nella […] L'articolo Pagelle Cagliari-Genoa 1-0: highlights e ...

Cagliari-Genoa 1-0 - Fiorentina-Parma 0-1 - Sampdoria-Chievo 2-0 La Diretta : Cagliari-Genoa: SEGUI LA Diretta Fiorentina-Parma: SEGUI LA Diretta Sampdoria-Chievo: SEGUI LA Diretta Ultimo aggiornamento: 16:18

Cagliari-Genoa - le formazioni ufficiali : Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante. Interessante match quello tra Cagliari e Genoa, partita che può essere considerata per la salvezza, la squadra di Prandelli alla ricerca di continuità, quella di Maran non vuole sbagliare davanti al pubblico amico. Cagliari-Genoa, le formazioni ufficiali Cagliari (4-3-1-2): ...

Cagliari-Genoa - i rossoblù cavalcano l'onda del successo di Prandelli : Genova - Il Cagliari, in seria difficoltà dopo due sconfitte in fila che hanno allungato a sette la striscia senza vittorie, riceve un Genoa al contrario galvanizzato dal primo successo della gestione ...

Cagliari Genoa : dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn - : Quest'anno gli appassionati di calcio e in particolare del campionato di Serie A, potranno vedere le partite in diretta tv e anche sui dispositivi mobili sottoscrivendo l'abbonamento o a Sky o a Dazn. ...

Cagliari - contro il Genoa con una maglia speciale : Il Cagliari scenderà in campo contro il Genoa con una maglia speciale: un'iniziativa per festeggiare il Natale con i tifosi che avrà soprattutto uno scopo benefico. Alla Sardegna Arena i rossoblù di ...

Probabili formazioni Cagliari – Genoa - Serie A 26/12/2018 : Probabili formazioni Cagliari – Genoa, Serie A 26/12/2018Match delicato in Sardegna tra due squadre partite con il piede giusto e successivamente con un periodo di forma non troppo positivo. Cagliari e Genoa si affrontano per allungare sulla terz’ultima in classifica ma un’eventuale sconfitta potrebbe proiettarli verso la zona rossa della classifica.Cagliari – Maran cercherà di schierare il miglior 11 per una sfida ...

Cagliari : Pavoletti recupera per Genoa : ANSA, - Cagliari, 24 DIC - Leonardo Pavoletti si è allenato con il gruppo ad Asseminello e punta al rientro da titolare mercoledì alla Sardegna Arena proprio contro il suo ex Genoa. E' la buona ...