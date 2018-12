Cade dagli scogli dopo un malore | uomo disperso nelle acque del Ciolo nel giorno di Santo

Taekwondo - Europei Cade tti 2018 : Antonio Gerrone è argento nei -65 kg! L’Italia chiude con tre medaglie : Si è conclusa con la terza medaglia per l’Italia la quarta e ultima giornata di gare a Marina D’Or (Spagna) per il Campionato Europeo Cadetti 2018 di Taekwondo . Antonio Gerrone ha conquistato l’ argento nei -65 kg, regalando ai colori azzurri il risultato più prestigioso della manifestazione, dopo i due bronzi di Teodoro Del Vecchio e Denis Baretta dei giorni scorsi. L’azzurro ha sconfitto al primo turno l’ucraino ...

Taekwondo - Europei Cade tti 2018 : arriva la seconda medaglia azzurra! Denis Baretta conquista il bronzo nei -49 kg : Denis Baretta conquista la medaglia di bronzo nei -49 kg agli Europei Cadetti 2018 di Taekwondo . Il giovane azzurro ha confermato sul tatami di Marina D’Or (Spagna) il suo grande talento e ottiene questo importante risultato al termine di una stagione che lo aveva già visto vincere all’Austrian e Polish Open, oltre a centrare il secondo posto alla Presidents Cup. Si tratta della seconda medaglia per l’Italia in questa rassegna ...

Unified World Championship WTKA 2018 – Boom di medaglie per l’ASD Fight Club Frasca ACademy di Cori : Unified World Championship WTKA 2018: 7 medaglie nel Kick Boxing per l’ASD Fight Club Frasca Academy di Cori Sara Pistilli – 2 ori: 1 nel Kick Light e 1 nel K1 Light; Daniel Borsei – 1 oro nel K1 contatto pieno; Daniel Loreti – 2 argenti: 1 nel K1 Light e 1 nel Kick Light; Daniele Milita – 1 argento nel K1 Light e 1 bronzo nel Kick Light. l’ASD Fight Club Frasca Academy di Cori guidata dal Presidente Lamberto Frasca ...