Brescia | messa di Natale | islamico entra in chiesa e urla ' Allah akbar'

Brescia - islamico fa irruzione in chiesa alla messa di Natale : "Allah akbar" - panico tra i fedeli : Follia islamica alla messa di mezzanotte di Natale. Un arabo è entrato in una chiesa a Maclodio, provincia di Brescia, urlando "allah Akbar". messa interrotta e panico tra i fedeli. Alcuni ragazzi hanno spinto l'uomo fuori dalla chiesa, dunque sono intervenuti anche i carabinieri: il 35enne è stato

