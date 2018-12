Borsa Tokyo | ricoperture dopo tonfo 5% Kuroda | BoJ vigila su sviluppi

Borsa Tokyo in rialzo - Nikkei a +0 - 89% : 8.40 Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo, dopo il forte calo (-5%) fatto registrare ieri. Nonostante lo shutdown e gli attacchi del presidente uUsa, Trump, alla Federal Reserve, l'indice Nikkei dei 225titoli guida ha guadagnato lo 0,89% e si è portato a quota 19.327,06. Gli investirori attendono la riapertura di Wall Street, dopo la pausa natalizia, poiché il suo andamento influenzerà i mercati azionari internazionali.

Borsa. Tokyo apre in rialzo dell'1 - 05% : 02.20 La Borsa di Tokyo avvia la seduta in positivo, con gli investitori che approfittano delle basse quotazioni delle azioni per tornare sul mercato dopo il -5% registrato ieri. Il Nikkei recupera dai minimi in 20 mesi e segna un rialzo dell'1,05%, a un livello di 19.302,50, con un guadagno di 234 punti. Sul mercato valutario lo yen interrompe la fase di apprezzamento sul dollaro, trattando a 110,30, e sull'euro, a 125,90.

Crolla la Borsa di Tokyo : -5 - 01%. Pesa la guerra Trump-Fed : Le tensioni di Wall Street mandano a picco anche la Borsa di Tokyo che ha terminato la seduta con una flessione del 5,01% con gli investitori spaventati dalle molteplici incertezze politiche ed economiche che arrivano dagli Stati Uniti... Segui su affaritaliani.it

Borsa - per Wall Street peggior Natale della storia - Tokyo crolla a -5% : Non facilita l'ennesimo attacco di Trump alla banca centrale americana: "La Fed è l'unico problema che ha l'economia" americana, twitta il presidente, riaccendendo le preoccupazioni sul futuro di ...

Wall Street ai minimi degli ultimi 20 mesi : il peggior Natale della storia | Crolla la Borsa di Tokyo : -5% : I timori del rallentamento dell'economia statunitense, espressi già dall'ampia correzione in atto a Wall Street, affossano la Borsa di Tokyo

Borsa di Tokyo a picco : -5 - 01% dopo il tonfo di Wall Street : L'indice Nikkei sotto 20mila per la prima volta da settembre 2017. Pesano i timori sull'economia Usa con il rischio 'shutdown'

Crolla la Borsa di Tokyo : -5 - 01% Pesa la guerra tra Trump e la Fed : Le tensioni di Wall Street mandano a picco anche la Borsa di Tokyo che ha terminato la seduta con una flessione del 5,01% con gli investitori spaventati dalle molteplici incertezze politiche ed economiche che arrivano dagli Stati Uniti... Segui su affaritaliani.it

Borsa : Tokyo crolla - perde oltre il 5% : ANSA, - Tokyo, 25 DIC - Tonfo della Borsa di Tokyo nella prima parte della seduta, dopo la festività di ieri, con un crollo di oltre il 5% e l'indice di riferimento Nikkei sotto quota 20mila per la ...

Borsa : Tokyo - apertura in netto calo : ANSA, - Tokyo, 25 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in netto calo dopo la festività di ieri, affossata dalla pesante contrazione a Wall Street che ha chiuso lasciando sul ...

Borsa : Tokyo - apertura in netto calo : ANSA, - Tokyo, 25 DIC - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in netto calo dopo la festività di ieri, affossata dalla pesante contrazione a Wall Street che ha chiuso lasciando sul ...

Borsa : Tokyo crolla - perde oltre il 5% : ANSA, - Tokyo, 25 DIC - Tonfo della Borsa di Tokyo nella prima parte della seduta, dopo la festività di ieri, con un crollo di oltre il 5% e l'indice di riferimento Nikkei sotto quota 20mila per la ...

Borsa - crolla Tokyo : Nikkei - 5 - 05% : 7.00 Tonfo della Borsa di Tokyo nella prima parte della seduta, dopo la festività di ieri, con un crollo di oltre il 5% e l'indice di riferimento Nikkei sotto quota 20mila per la prima volta da settembre 2017. Alle 11:30 (ora locale) la Borsa cedeva il 5,05% a quota 19.147,45, in scia alla pesante contrazione di Wall Street, ai minimi in 15 mesi.

Borsa : Asia a ranghi ridotti - Tokyo chiusa : ANSA, - MILANO, 24 DIC - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico, con Tokyo chiusa per festeggiare il compleanno dell'Imperatore, Sidney , +0,48%, in chiusura anticipata per la vigilia di Natale, ...

Borsa Tokyo apre in calo - -0 - 49% - : ANSA, - Tokyo, 21 DIC - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno meno, appesantita nuovamente dall'andamento negativo a Wall Street, ai minimi in 14 mesi. In apertura l'indice ...