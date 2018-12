Bologna-Lazio | Inzaghi “Non guardo la classifica adesso”

Serie A Bologna-Lazio 0-2 - il tabellino : BOLOGNA - Vittoria della Lazio sul campo del Bologna nella gara valida per la diciottesima giornata di campionato. A decidere, la rete di Luiz Felipe alla mezzora della prima frazione di gioco e ...

Serie A - i voti di Bologna-Lazio 0-2 : tra i biancocelesti bene Luiz Felipe e Luis Alberto : Continua il momento positivo della Lazio, sempre più in zona Champions League. Bologna-Lazio, partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si è conclusa sul risultato di 0-2 a favore degli ospiti, che dunque hanno agguantato tre punti pesanti per la classifica. La vittoria nello scontro tra fratelli Inzaghi (Filippo allena il Bologna, Simone la Lazio) è andato dunque a favore di Simone. voti sicuramente positivi per ...

Bologna-Lazio 0-2 : decidono i gol di Luiz Felipe e Lulic : Al fischio finale è Simone Inzaghi a festeggiare. La Lazio piega il Bologna del fratello Pippo 2-0 e stacca di tre punti il Milan nella corsa Champions, approfittando del passo falso di Gattuso ...

VIDEO Bologna-Lazio 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Felipe e Lulic fanno volare i biancocelesti : La Lazio si gode questo Santo Stefano mentre è sempre più profondo nero per il Bologna. I biancocelesti sono riusciti a espugnare il Dall’Ara grazie alle reti di Luis Felipe e Lulic, una rete per tempo per fare volare i capitolini e per mettere in crisi i felsinei: Simone Inzaghi vince il derby di famiglia, il fratello Filippo ora rischia seriamente la panchina. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Bologna-Lazio ...

Bologna-Lazio 0-2 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/22 Massimo Paolone/LaPresse ...

Pagelle Bologna-Lazio 0-2 : highlights e tabellino del match : Pagelle BOLOGNA LAZIO – Bologna-Lazio, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, una sfida molto particolare. A confronto Filippo e Simone Inzaghi, fratelli e allenatori avversari. I felsinei si trovano in zona retrocessione, al terzultimo posto, a quota 13 punti in classifica. I padroni di casa sono però reduci da due […] L'articolo Pagelle Bologna-Lazio 0-2: highlights e tabellino del match proviene da ...

Bologna-Lazio 0-1 La Diretta Vantaggio di Luiz Felipe : Il Bologna, reduce dal buon pareggio a reti inviolate di Parma dopo che nella partita precedente aveva fermato sullo stesso punteggio il Milan, torna a giocare di fronte ai propri tifosi ed ospita la...

Bologna-Lazio 0-0 La Diretta Immobile parte dalla panchina - gioca Caicedo : Il Bologna, reduce dal buon pareggio a reti inviolate di Parma dopo che nella partita precedente aveva fermato sullo stesso punteggio il Milan, torna a giocare di fronte ai propri tifosi ed ospita la ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Juve a Bergamo - il Bologna ospita la Lazio : Serie A LIVE – Il boxing day di Serie A prosegue con le partite delle 15. La Juventus va a far visita all’Atalanta di Gasperini, su uno dei campi più difficili del campionato. Derby in famiglia al Dall’Ara: Pippo Inzaghi, mister del Bologna, sfida il fratello Simone, allenatore della Lazio. Fiorentina a caccia di continuità col Parma dopo la vittoria di San Siro sul Milan. Completano il quadro Cagliari-Genoa e ...

Bologna-Lazio - le formazioni ufficiali : Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare importanti indicazioni. Interessante match tra Bologna e Lazio, i padroni di casa alla ricerca di punti per la salvezza, Filippo Inzaghi sulla graticola, i biancocelesti alla ricerca di punti per la Champions League. Bologna-Lazio, le formazioni ...

Bologna Lazio LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Bologna , 3-5-2, : Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Okwonkwo. All. F. Inzaghi Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Luiz ...

Bologna-Lazio : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Bologna-Lazio, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Bologna Lazio : dove vederla in tv o streaming su Sky o Dazn - : Quest'anno gli appassionati di calcio e in particolare del campionato di Serie A, potranno vedere le partite in diretta tv e anche sui dispositivi mobili sottoscrivendo l'abbonamento o a Sky o a Dazn. ...

Pagelle Bologna-Lazio : highlights e tabellino del match : Pagelle BOLOGNA LAZIO – Bologna-Lazio, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, è una sfida molto particolare. A confronto infatti ci sono Filippo e Simone Inzaghi, fratelli e allenatori avversari. I felsinei si trovano in zona retrocessione, al terzultimo posto, a quota 13 punti in classifica. I padroni di casa sono […] L'articolo Pagelle Bologna-Lazio: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...