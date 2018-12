Boldi e De Sica | una coppia da ridere | gli aneddoti durante le riprese di ' Amici come

Boldi deluso dall’ex fidanzata Loredana : “De Sica mi ha aiutato molto” : Vita privata Massimo Boldi: l’attore racconta della delusione avuta dall’ex fidanzata Loredana De Nardis Massimo Boldi non ha più fiducia nell’amore. Dopo la morte della moglie Marisa e la delusione avuta dall’ex fidanzata Loredana De Nardis, il popolare attore non crede più nei rapporti a due. “La ferita è ancora aperta”, ha confidato Boldi a […] L'articolo Boldi deluso dall’ex fidanzata Loredana: ...

Massimo Boldi si prende gioco di De Sica : "Comodo?" : Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati al cinema con Amici come prima. Il cinepanettone sta già riscuotendo un gran successo. E i due attori sono tornati affiatati come un tempo. Anzi: forse ...

De Sica e Boldi viaggiano insieme - ma l'attore romano si addormenta in treno : Impegnatissimi nella promozione di "Amici come prima", Massimo Boldi e Christian De Sica stanno girando l'Italia senza sosta. Un tour che metterebbe in difficoltà anche i più energici: ecco che il sonno ha la meglio e De Sica schiaccia un pisolino sul treno, immortalato furtivamente proprio da Boldi.l'attore ha postato sul suo profilo Instagram lo scatto che ritrae il collega romano mentre dorme. La foto ha fatto il giro del web e ...

Amici come prima : recensione sul ritorno della coppia Massimo Boldi-Christian De Sica : Torna al cinema, dopo 13 anni, la coppia storica del film natalizi che vede protagonisti Massimo Boldi e Christian De Sica, nel loro nuovo film di Natale 2018. Vi forniamo trama, recensione e commento Cesare Proietti è il direttore dello storico Relais Colombo, a Milano. È un hotel di lusso e con l’arrivo dei nuovi soci cinesi, la figlia del proprietario Massimo Colombo, Luciana,per “necessari tagli al personale”, è costretta a licenziare ...

'Amici come prima' - fatiche da promozione : De Sica dorme in treno - Boldi lo posta su IG : Christian De Sica e Massimo Boldi sono stati per oltre due decenni i re incontrastati dei cinepanettoni. Il 2018 ha visto il ricomporsi di una coppia storica della comicità nostrana. I due adesso sono in viaggio per l'Italia per promuovere la loro ultima fatica, il film "Amici come prima". Attività senza dubbio impegnativa che è costata a De Sica uno 'scatto a tradimento' postato da Boldi sui social, per la gioia dei loro fan. Una foto che ...

Massimo Boldi e Christian De Sica/ 'Un altro film insieme dopo questo? Si - ma non subito!' - Verissimo - : Massimo Boldi e Christian De Sica, ospiti a Verissimo: il ritorno al cinema con 'Amici come prima' e le rivelazioni piccanti del comico sulle 'sue' ragazze

VERISSIMO/ Anticipazioni e ospiti 22 dicembre : Boldi e De Sica presentano il cinepanettone 'Amici come prima' : VERISSIMO, Anticipazioni e ospiti 22 dicembre: puntata natalizia per Silvia Toffanin con Pierfrancesco Favino, Boldi, De Sica, Arianna e Raz Degan.

Amici come prima - il malinconico ritorno di Boldi e De Sica - recensione - : I due protagonisti di Amici come prima invece sono alle soglie della terza età e anche oltre, sconfitti da un mondo che corre più veloce di loro. Fanno tenerezza. Così però lo spettatore sprofonda ...

Amici come prima - il malinconico ritorno di Boldi e De Sica (recensione) : Amici come prima segna il ritorno di Massimo Boldi e Christian De Sica, la coppia d’oro del cinema italiano. Dopo 23 titoli insieme, l’ultimo nel 2005, Natale a Miami, ricompare così il cinepanettone, sottogenere trash all’italiana che ha tenuto in vita il botteghino per oltre vent'anni. Amici come prima è anche diretto da De Sica, aiutato dal figlio Brando – si vede dai movimenti di macchina, pure troppi. Il film è targato Indiana Production ...

Boldi e De Sica tornano al cinema : 'Ma non chiamatelo cinepanettone' : Sono passati 13 anni dall'ultimo film girato insieme ma il feeling è sempre lo stesso. Massimo Boldi e Christian De Sica tornano al cinema con 'Amici come prima', un titolo ma anche una realtà. Gli ...

Con “Amici come prima” Boldi e De Sica hanno ucciso il Cinepanettone. Ed era ora : Era da diverso tempo che non stava bene, che si era infiacchito, imbolsito, claudicante. Resisteva per abitudine, più che per necessità. Resisteva perché nessuno aveva avuto il coraggio di salutarlo, impacchettarlo, metterlo via per sempre. Serviva un colpo a effetto. C'hanno pensato Christian De Si

Domenica In – Quattordicesima puntata del 16 dicembre 2018 – Boldi e De Sica - Arbore - Insinna tra gli ospiti. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Quattordicesima puntata del 16 dicembre 2018 – Boldi e De Sica, Arbore, Insinna tra gli ospiti. sembra essere il ...