Black Mirror | Bandersnatch | un episodio speciale e interattivo il 28 dicembre?

Sorpresa rovinata - il 28 Dicembre torna Black Mirror : Sul sito di social news viene postata e tradotta una pagina del Korea Media Board Rating , l'ente che si occupa di classificare film, spettacoli e serie tv per il pubblico coreano. Risulta confermato ...

Miley Cyrus nella quinta stagione di Black Mirror : anticipazioni : Miley Cyrus torna alla recitazione. La ex Hannah Montana, infatti, è attesa come guest star in un episodio della quinta stagione di Black Mirror. La serie sci-fi ideata da Charlie Brooker è ancora senza una data di rilascio ma c’è chi pensa possa arrivare su Netflix per fine anno. Black Mirror 5 con Miley Cyrus: anticipazioni Non si conoscono ancora i dettagli di quello che è il ruolo di Miley Cyrus in uno dei 4 nuovi episodi di Black ...

Ufficiale la presenza di Miley Cyrus in Black Mirror 5 - in un ruolo dinamico : “Ho girato durante i roghi di Malibu” : I rumors sulla presenza di Miley Cyrus in Black Mirror 5 non erano affatto infondati. Senza mai pronunciare il titolo della serie, la popstar ha effettivamente confermato la voce che aveva iniziato a circolare il mese scorso, ufficializzando il fatto che sarà la protagonista di uno degli episodi del prossimo capitolo della serie antologica di Netflix. La cantante, in procinto di pubblicare un nuovo album di inediti dopo Younger Now, ha ...

Miley Cyrus nella quinta stagione di Black Mirror. Ma quando sarà rilasciata? : La quinta stagione di Black Mirror è avvolta da una pesante e misteriosa cupola. Nemmeno fossimo i protagonisti di uno dei suoi tanti episodi ambientati in un futuro distopico, Netflix e Charlie Brooker ci tengono completamente all'oscuro su tutto.Lo scorso anno, di questi tempi, già sapevamo che la quarta stagione sarebbe stata rilasciata il 29 dicembre, conoscevamo i titoli, avevamo i trailer dei diversi episodi e i rispettivi ...

Black Mirror - è trapelata la data della quinta stagione? : Seppur attesissima, la quinta stagione di Black Mirror non ha ancora una data ufficiale di debutto e non è nemmeno annunciata fra i debutti fissati per dicembre 2018. Eppure la scorsa quarta stagione era stata diffusa sulla piattaforma di streaming proprio negli ultimi giorni del 2017, e probabilmente si punta al medesimo effetto a sorpresa. Un leak imprevisto sul web avvenuto in questi giorni potrebbero però aver fornito qualche informazione ...

Black Mirror - l’episodio Nosedive diventa un gioco da tavolo : La quinta stagione di Black Mirror dovrebbe arrivare a breve su Netflix. Nel frattempo, però, la risonanza di alcuni episodi delle sue passate stagioni continuano ad avere conseguenze anche al di là del mondo virtuale. In particolare è Nosedive, primo episodio del terzo ciclo della serie creata da Charlie Brooker, ad avere già modellato l’immaginario comune: a parte l’ipotesi di una città cinese di introdurre un punteggio di ...

L'intelligenza artificiale fa tornare in vita i morti. Come in Black Mirror : L'intelligenza artificiale, a differenza degli umani, non muore. Due startup americane stanno lavorano a progetti con un obiettivo simile: consentire di conversare con chi ha lasciato questo mondo. Niente medium: potrebbe bastare uno smartphone. L'idea dell'immortalità virtuale Marius Ursache è un 41enne nato in Romania. Dopo diverse esperienze imprenditoriali, è arrivato al Massachusetts Institute of ...

Black Mirror : in uscita un nuovo episodio speciale il 28 Dicembre? : Black Mirror ha esordito lo scorso dicembre con la sua quarta stagione in esclusiva su Netflix ovviamente, durante gli scorsi giorni però sul profilo Twitter di Netflix USA è comparsa una immagine molto curiosa: Come vediamo in questa foto per il 28 di Dicembre sarebbe fissato questo fantomatico Black Mirror: Bandersnatch. La foto è stata eliminata poco dopo dal social di Netflix però chiaramente i fan sul web hanno già indagato e scoperto che ...

