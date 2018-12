Bitcoin Cash | +40% nelle ultime 24 ore

Bitcoin Cash SV debutta su CoinMarketCap : Per restare sempre aggiornato sul mondo delle cryptovalute, iscriviti al nostro canale telegram gratuito cliccando qui.

Parte la scissione del Cash - il Bitcoin in caduta scende sotto i 100 miliardi di valore : criptovalute 30 ottobre 2018 bitcoin 10 anni dopo: un mondo ad alta volatilità tra speculazione, promesse e rivoluzione Il nervosismo ha trainato al ribasso un po' tutto il comparto con Ethereum che ...

Accenni di ripresa nel mercato delle cripto : Bitcoin cash vola sopra i 600$ con +21% : Finalmente una oasi verde per il mercato delle cripto valute [VIDEO] nelle ultime settimane. Si tratta di una inversione di tendenza o un respiro solo momentaneo? In molti, tra utenti ed esperti del settore, sostengono la prima tesi. Bitcoin cash e Ripple dominano sulla ripartenza Bitcoincash BCH conduce con un +30% negli ultimi 7 giorni, probabilmente la notizia che la maggior parte dei più importanti exchange supportera' il fork del 15 Novembre ...

Bitcoin Cash - la luna di miele è già finita? : 380 Per restare sempre aggiornato sul mondo delle cryptovalute, iscriviti al nostro canale telegram gratuito cliccando qui. Grafico Bitcoin Cash /dollar di Tradingview

eToro lancia il suo wallet per criptovalute - Bitcoin - Bitcoin Cash - Ethereum e Litecoin - : La blockchain ha il potenziale per rivoluzionare il mondo della finanza e pensiamo che quello che avverrà sarà il più grande trasferimento di ricchezza visto sulla blockchain. Crediamo che in futuro ...