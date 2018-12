Bimbo di un anno morto nell’Anconetano | vani i tentativi di soccorso

Bimbo di un anno vagava da solo nudo nel bosco : “Picchiato e abbandonato dal padre” : Il piccolo vagava da solo e completamente nudo e sporco dopo essere rimasto all'aperto per oltre sei ore in un'area isolata dove lo aveva lasciato il padre. I medici gli hanno riscontrato una gamba fratturata, una frattura del cranio e addirittura metamfetamina nel sangue.Continua a leggere

Bimbo di un anno trovato nel bosco con fratture e metanfetamina in circolo : arrestato il padre : Un uomo di 26 anni è stato arrestato per aver abbandonato nel bosco il figlio di 13 mesi. Il Bimbo, quando è stato trovato dalla polizia, aveva una gamba spezzata, una frattura alla scatola cranica e ...

Cagliari - Bimbo muore soffocato mentre mangia : aveva solo un anno : Una vera e propria tragedia quella che si è purtroppo verificata nei giorni scorsi e che riguarda la morte, ancora una volta, di una piccola vittima innocente. Il drammatico episodio si è consumato in Sardegna, precisamente nel piccolo comune di Villasor, dove un bambino di appena un anno è deceduto soffocato mentre stava mangiando davanti agli occhi impietriti di sua madre, Nina. Il piccolo, Keita Boubakar, secondo quanto riferito dal noto sito ...

Mamma uccide il figlio di un anno : “Non smetteva di piangere”. Il Bimbo pugnalato 21 volte : Il brutale delitto in Russia. Maria Sinitskaya, giovane Mamma di 21 anni, avrebbe colpito ripetutamente il bambino fino a ucciderlo. Poi ha chiamato il marito confessando il delitto. La polizia l’ha trovata a terra sul pavimento accanto al corpo mutilato del piccolo.Continua a leggere

Sardegna - Bimbo di un anno muore soffocato mentre mangia : Il piccolo, nato in Italia da una coppia di migranti di Mali e Nigeria, era ospitato in un centro di accoglienza a Villasor, nel Campidano di Cagliari

Bimbo di un anno muore soffocato in centro accoglienza in Sardegna : Un bambino di un anno ospite insieme alla mamma originaria del Mali di un centro di accoglienza a Villasor, nel Medio Campidano, è morto questa mattina. Secondo le prime informazioni, il piccolo ...

Dramma al centro di accoglienza - Bimbo di un anno muore soffocato mente mangia : La tragedia mentre il piccolo era con la mamma all'interno dei locali di un centro di accoglienza per migranti nel quale entrambi erano ospitati. Immediati i soccorsi per cercare di liberargli le vie aeree ma si è rivelato tutto inutile. Dopo aver cercato di rianimarlo a lungo, i medici ne hanno dovuto dichiarare la morte sul posto.Continua a leggere

Padre e figlio hanno incidente - il Bimbo : «E' colpa mia» - ma il papà era drogato e ubriaco : Padre e figlio hanno incidente, il bimbo: «E' colpa mia», ma il papà era drogato e ubriaco Una triste storia, ma allo stesso tempo tenera. Padre e figlio hanno un incidente con l'auto e il bambino lo ...

Bimbo di un anno strappato alla madre da polizia/ Video Usa - proteste e indignazione per la furia degli agenti : New York, Bimbo di un anno strappato alla madre da polizia: Video. Usa, proteste e indignazione per la furia degli agenti

Usa - polizia New York sotto accusa : agenti strappano Bimbo di 1 anno dalle braccia della mamma : È bufera sulla polizia di New York dopo la pubblicazione di un video in cui si vedono quattro agenti strappare dalla braccia di una madre il figlio di appena un anno. La scena violenta è accaduta in un centro dei servizi sociali dove la donna di 23 anni si era recata per ottenere di buoni pasto per l’asilo del piccolo. Il filmato della colluttazione è diventato virale e ha riacceso la polemica negli Stati Uniti sui metodi usati dalle forze ...

Per settimane non cambia il pannolino al figlio : il Bimbo muore - ergastolo per il padre : La terribile storia di cronaca arriva dall’Iowa, Stati Uniti. Un uomo è stato condannato all’ergastolo per la morte del figlioletto di quattro mesi, trovato privo di vita su un dondolo in una camera buia. Al piccolo i genitori non avevano cambiato il pannolino per settimane: il suo corpicino era ricoperto di larve.Continua a leggere

Bimbo iperattivo 'rifiutato' dai compagni : tutti hanno chiesto di cambiare classe o scuola : La sua unica colpa è quella di essere iperattivo, perché ha la sindrome ADHD , un disturbo del deficit dell'attenzione e dell'iperattività: lunedì scorso è tornato nella sua scuola e ha scoperto che i ...

Bimbo dona i soldi del suo compleanno per la Val di Fiemme devastata dal maltempo : Il piccolo Edoardo, sei anni, ha scritto ai vigili del fuoco volontari di Cavalese donando la "mancetta" ricevuta in...

Auto in fiamme - la Stradale salva Bimbo di un anno e il padre : Ieri mattina una pattuglia della sezione Polizia Stradale di Napoli,, in transito sulla S.S. 162 Dir, nei pressi del km 0+700, ha notato una colonna di fumo sprigionarsi da una Peugeot 1008 ferma sul ...