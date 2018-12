Belen ed il Natale scatenato con Cecilia | la sexy “lotta” delle sorelle Rodriguez che

Abito ‘hot’ e balletti sensuali : Belen Rodriguez scatenata nel suo Natale in famiglia [VIDEO] : Belen Rodriguez sensualissima nel cenone di vigilia di Natale con la famiglia: abitino corto e scollato per la showgirl argentina Vigilia di Natale in famiglia per Belen Rodriguez: la bella showgirl argentina ha atteso l’arrivo del Natale in compagnia dei suoi cari. famiglia riunita per festeggiare tra balletti e vestitini sensuali. Abitino rosso di pallettes, cortissimo e scollato per Belen, che si è divertita tra abbuffate e balli ...

Festa di Natale Inter – C’è anche Belen - la Rodriguez se la ride : Paolo Bonolis esilarante alla presentazione di Elisa [VIDEO] : Paolo Bonolis esilarante nella presentazione di Elisa Toffoli: alla Festa di Natale dell’Inter tanto spazio per il divertimento e le risate E’ andata in scena ieri sera a Milano la cena natalizia dell’Inter: in tantissimi in sala dai giocatori della prima squadra ai dirigenti, senza dimenticare però tanti tifosi nerazzurri vip. Presentatori, cantanti e showgirl, in tantissimi hanno partecipato alla Festa di Natale ...

Che spettacolo a Milano! Acceso il nuovo albero di Natale illuminato da Swarovski : Belen Rodriguez special guest dell’inaugurazione [GALLERY] : Swarovski ha illuminato Milano con un nuovo albero di Natale, sempre più digitale. L’inaugurazione si è tenuta ieri, martedì 4 Dicembre, alle ore 18.00 in Galleria Vittorio Emanuele, II. Belen Rodriguez madrina dell’evento Per il quinto anno consecutivo, Swarovski ha festeggiato la magia e l’emozione del Natale con il tradizionale albero di Natale, dono della maison austriaca alla città di Milano. Da ieri, Martedì 4 Dicembre, al 6 ...

