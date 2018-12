Belen e Cecilia Rodriguez | il video del balletto sfrenato di Natale genera critiche

Belen ed il Natale scatenato con Cecilia - la sexy “lotta” delle sorelle Rodriguez che rimangono quasi nude! [VIDEO] : Belen e Cecilia scatenate nel giorno di Natale, le due sorelle Rodriguez lottano nel soggiorno di casa dell’ex di De Martino sfiorando l’incidente sexy Belen Rodriguez ha trascorso il giorno di Natale insieme alla sua famiglia, tra cui c’era anche Cecilia. La bellissima showgirl, dopo aver bevuto e mangiato, ha improvvisato una danza scatenata con la sorella (VEDI QUI) e poi anche una ”lotta tra femmine”, come ...

Belen - Cecilia e Jeremias ritrovano il papà Gustavo dopo il ricovero : Belen Rodriguez e la cena natalizia con la famiglia: come sta Gustavo Belen ha organizzato ieri sera una cena natalizia anticipata insieme a tutta la sua famiglia. Insieme a lei c’erano ovviamente tutti i componenti della famiglia più chiacchierata del momento: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez, la mamma Veronica e anche il papà Gustavo. L’uomo, che è stato protagonista di uno spiacevole evento questa settimana, ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi?/ La sorella di Belen risponde alle critiche : la chiara replica : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi? La sorella di Belen risponde alle critiche con un chiaro messaggio che chiarisce la situazione.

Jeremias Rodriguez : 'Vorrei fare l'Isola dei Famosi - dopo Belen e Cecilia manco solo io' : Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi 2019? È questa la domanda che si stanno ponendo gli appassionati di gossip da qualche settimana, cioè da quando sul web ha iniziato a circolare questa ipotesi. Intervistato dalla rivista "Mio", il ragazzo ha confermato che gli piacerebbe molto seguire le orme di Belen e Cecilia, entrambe concorrenti del reality sulla sopravvivenza negli anni scorsi. Un altro Rodriguez è pronto a naufragare all'Isola dei ...

Belen Rodriguez è single - Cecilia non è incinta : parla l'amico e giornalista Parpiglia : Sono tanti i gossip che escono ogni giorno su Belen Rodriguez e sulla sorella Cecilia, ma non sempre tutti corrispondono alla realtà. Il giornalista Gabriele Parpiglia, infatti, ha usato Instagram per smentire due notizie che sono circolate ultimamente sulle belle argentine: la fidanzata di Ignazio Moser non è in dolce attesa come si è scritto, e la conduttrice di "Tu si que vales" non è tornata con nessuno dei suoi ex. Belen Rodriguez è libera: ...

Belen e Cecilia salgono sull’aereo privato - il vento alza la gonna di Chechu : incidente hot sfiorato [VIDEO] : Belen e Cecilia Rodriguez tornano in Italia dopo il servizio fotografico a Fuerteventura, prima di salire sul jet privato però Chechu rischia l’incidente hot Sembra un vizietto molto comune per le sorelle Rodriguez quello di incappare in casuali e peccaminosi incidenti hot. Dopo che Belen, qualche tempo fa, aveva messo in mostra la sua biancheria intima all’aeroporto di Milano (VEDI QUI), anche Cecilia quasi mostra cosa ...

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez : shooting in Marocco per la loro nuova collezione ‘Me Fui Beachwear’ : Belen e Cecilia Rodriguez in Marocco: in bikini per lo shooting Lo shooting in Marocco è bollente, il backstage “autoprodotto” con il suo smartphone, ancora di più. Belen infiamma i social con scatti e video mozzafiato,... L'articolo Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez: shooting in Marocco per la loro nuova collezione ‘Me Fui Beachwear’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen e Cecilia Rodriguez shooting fotografico in Marocco : Belen e Cecilia Rodriguez lo shooting in Marocco è bollente. Belen infiamma i social con scatti e video mozzafiato, mentre ancheggia con un costume intero in una strada sterrata e mostrando le sue forme. Cecilia Rodriguez, protagonista dello stesso servizio fotografico, con un bikini nero sfoggia anche le sue forme da capogiro. Mentre in Italia il settimanale Chi mostra le immagini di una cena milanese con il cestista argentino Bruno Cerella, in ...

Belen-Cecilia - il bacio tra le sorelle Rodriguez è hot : momenti ‘piccanti’ durante il backstage [VIDEO] : Belen Rodriguez e la sorella Cecilia sono due personaggi seguitissimi, in particolar modo su Instagram sono tantissimi i follower che ogni giorno seguono con grande attenzione le showgirl. Continuano le voci di gossip che riguardano Belen dopo la fine della storia d’amore con il pilota della MotoGp Andrea Iannone, si parla di un nuovo amore per l’argentina. Prosegue invece la relazione tra Cecilia ed Ignazio Moser, la coppia si ...

Belen e Cecilia sexy nel backstage Me Fui : le Rodriguez da infarto a Fuerteventura : Lo shooting fotografico della nuova linea di costumi di Belen e Cecilia Rodriguez è una goduria per gli occhi: le due sorelle super sexy a Fuerteventura-- Belen e Cecilia Rodriguez, come ogni anno da quando hanno firmato una linea di beachwear tutta loro, si prestano a indossare loro stesse i modelli dei costumi Me Fui in un sexy servizio fotografico. Quest’anno le due sexy e famose sorelle hanno scelto Fuerteventura ...

Francesco Monte - l’incontro Cecilia Rodriguez e il paragone con Belen : lo sfogo al Gf Vip : Francesco Monte racconta la verità sul primo incontro con Cecilia Rodriguez dopo il Gf Vip: “Quando è tornata a casa era infastidita” Cecilia Rodriguez continua ad essere una ferita aperta per Francesco Monte. Questa notte, infatti, nella Casa il suo pensiero è andato ancora una volta a lei. A Mainardi, nello specifico, ha raccontato interessanti […] L'articolo Francesco Monte, l’incontro Cecilia Rodriguez e il paragone ...

Cecilia Rodriguez contro Giulia Salemi : 'Smettesse di legare il suo nome al mio o a Belen' : A Cecilia Rodriguez sembra non stare molto simpatica Giulia Salemi: è questa la sensazione che hanno avuto tutti quelli che hanno ascoltato le dichiarazioni che la showgirl ha fatto recentemente sull'attuale concorrente del Grande Fratello VIP. Intervistata dal settimanale Chi su vari argomenti, l'argentina ha ribadito il suo pensiero sulla nuova fiamma di Francesco Monte: secondo la ragazza, infatti, l'influencer dovrebbe far parlare di sé per ...