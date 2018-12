Beautiful Steffy incinta | il baby shower italiano di Jacqueline Macinnes Wood

Beautiful - anticipazioni USA : STEFFY vuole adottare una bambina? : Un’affermazione importante è quella pronunciata da STEFFY nelle recenti puntate americane di Beautiful. Come già riportatovi, la figlia di Ridge e Taylor ha il forte desiderio che sua figlia Kelly possa crescere con accanto una sorella, così come è successo a lei con Phoebe. Il fato non ha voluto che la giovane Forrester partorisse due bambine, come la ragazza ha confessato di aver in cuor suo sperato ad inizio gravidanza, ed è anche per ...

Beautiful anticipazioni 20 dicembre : Hope corre da Liam - Steffy è furiosa : La puntata di Beautiful che andrà in onda domani, giovedì 20 dicembre, vedrà Liam e Hope protagonisti indiscussi. I due ex fidanzati si riavvicineranno parecchio dopo che lo Spencer junior ha deciso di lasciare Steffy a causa di ciò che ha fatto con suo padre Bill. Hope quindi correrà da Liam per raccontargli le ultime novità in merito al comportamento di Bill, ovvero che l'uomo ha proposto a Steffy di sposarlo: questo farà infuriare ...

Anticipazioni Beautiful prossima settimana : Steffy si arrabbia con Brooke : Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera americana 'Beautiful' che mette lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena. Bill rimane in condizioni disperate dopo aver ricevuto un colpo di pistola che lo ha costretto a lottare tra la vita e la morte. Il detective, invece, ha iniziato le proprie indagini per scoprire chi possa aver sparato all'uomo, ma non è facile capire la verità poiché lo Spencer ha molti nemici per ...

Anticipazioni Beautiful : Hope parla a Liam della proposta di matrimonio di Bill a Steffy : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti di 'Beautiful': la tematica centrale rimane incentrata intorno al tentato omicidio nei confronti di Bill. Le Anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre rivelano che molte persone sono sospettate dal detective Sanchez: una di queste è Sally, che ha rivendicato a Bill le promesse mai mantenute mentre Thomas è venuto a conoscenza ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Ridge e Steffy uniti per difendere Taylor : Il tentato omicidio ai danni di Bill Spencer, attualmente protagonista delle puntate italiane di Beautiful, tornerà ad essere di grande attualità nelle trame americane. A circa un anno dal ferimento del magnate, infatti, Taylor Hayes si presenterà ancora a Los Angeles con un obiettivo ben preciso: stare vicina a Steffy e Kelly, proteggendole da tutti coloro che potrebbero mettere in pericolo la loro felicità. Il fatto la porterà presto allo ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Steffy rischia di perdere Kelly per colpa di Taylor : Quando le Logan scoprono che dietro l'attentato di Bill c'è Taylor, cercano di convincere Liam a chiedere la custodia di Kelly così da tenerla lontana dalla pericolosa nonna.

Beautiful anticipazioni puntata 1 dicembre : Ridge furioso con Bill a causa di Steffy : La soap opera Beautiful ci aspetta con una nuova puntata anche domani 1 dicembre 2018 su canale 5 a partire dalle 13,40. Secondo le anticipazioni sarà un episodio da non perdere e ricco di colpi di scena. Come abbiamo visto nelle puntate appena trasmesse, Bill Spencer non ha preso bene la notizia del fidanzamento di Katie e Wyatt, arrivando persino a minacciare i due. Nel frattempo Ridge cerca di stare accanto a Steffy e fa in modo di proteggere ...