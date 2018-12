Baywatch | su Spike il pilot della serie tv cult in attesa di tutte le stagioni

blogo

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)Il freddo, la neve, il buio presto... Come evadere da un inverno appena iniziato? La risposta arriva da, il canale 49 del digitale terrestre, che oggi, 26 dicembre 2018, propone un'anteprima di quella che sarà una delle suein programmazione da gennaio. Alle 19:30, infatti, va in onda l'episodioa di, che per l'occasione diventa "Remastered".le undicitv andranno in onda dal 21 gennaio 2019 in versione totalmente rinnovata: nuovi colori, nuova colonna sonora e nuovo formato, in 16:9. Le storie, ovviamente, sono quelle che hanno reso launin tutto il mondo, nonostante dopo la prima stagione la Nbc decise di cancellarla., suiltv(indile) pubblicato su TVBlog.it 26 dicembre 2018 14:11.