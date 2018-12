Basket | serie A Trieste sgambetta Venezia | Cremona sbanca anche Brindisi

Serie A Basket – Risultati e classifica dopo i match della 12ª giornata : Dodicesima vittoria consecutiva per l’Olimpia Milano, che sfrutta il ko di Venezia per portarsi a +6 in classifica La dodicesima giornata del campionato di Serie A di Basket certifica il primato dell’Olimpia Milano, che centra la dodicesima vittoria in questo avvio di stagione. Un successo che permette ai meneghini di aumentare il vantaggio in classifica, grazie al ko di Venezia a Trento. Ecco i Risultati della 12ª ...

Serie A Basket - 12ª giornata – Brindisi ko in casa contro Cremona - prova di forza di Avellino a Torino : Si è conclusa la dodicesima giornata del campionato di Serie A di Basket, due vittorie esterne in serata di Cremona e Avellino Cala il sipario sulla dodicesima giornata del campionato di Serie A di Basket, che regala due vittorie esterne in questa serata di Santo Stefano. La prima arriva sul parquet di Brindisi, dove Cremona si impone con il risultato di 80-86. Dopo il ko interno contro Brescia, gli uomini di Sacchetti tornano al successo ...

Basket - Serie A 2019 : Cremona e Avellino tornano vincitrici da Brindisi e Torino - è ancora battaglia per il terzo posto : La dodicesima giornata della Serie A 2018-2019 si conclude nel segno dei successi fuori casa che lasciano il terzetto che occupa la terza posizione immutato: la Vanoli Cremona e la Sidigas Avellino vincono nelle trasferte di Brindisi e Torino, mettendo in cassaforte la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia del prossimo febbraio a Firenze. Andiamo a vedere in dettaglio lo svolgimento delle ultime due partite del programma del ...

Basket - i risultati della 12esima giornata di Serie A : Trieste show a Venezia - Cremona passa a Brindisi : Con dodici giornate già completate e tre ancora da giocare per chiudere il girone d'andata è cominciata la volata per i primi otto posti che daranno diritto a partecipare alla festa delle final eight ...

Basket - Serie A 2019 : Trieste espugna il Taliercio di Venezia - Sassari a valanga su Pesaro - Trento inguaia Pistoia : La seconda parte della dodicesima giornata di Serie A 2018-2019 scende in campo a Santo Stefano, regalando subito un paio di successi in trasferta di cui uno molto eclatante: l’Alma Trieste va a vincere a Venezia con una gran prova di squadra, mentre Trento sembra aver definitivamente svoltato la stagione grazie al cavallo di ritorno Aaron Craft. Per Sassari, invece, c’è una vittoria dalle proporzioni molto ampie contro Pesaro. ...

Serie A Basket - 12ª giornata – Sassari disintegra Pesaro - Trento espugna il parquet di Pistoia : Vittoria larghissima di Sassari, che supera Pesaro con il punteggio di 114-73. Più combattuta la sfida tra Pistoia e Trento, con gli ospiti che passano 70-78 Dopo due sconfitte consecutive, Sassari torna prepotentemente alla vittoria davanti al proprio pubblico, disintegrando senza appello Pesaro. I sardi si impongono con il punteggio di 114-73, senza lasciare il minimo scampo ai malcapitati avversari, già sotto di 17 punti ...

Serie A Basket - 12ª Giornata – Boxing Day amaro per Venezia : ko casalingo contro Trieste e Milano va in fuga : Venezia sconfitta nel Boxing Day della 12ª Giornata della Serie A di Basket: la formazione di coach De Raffaele si arrende a Trieste e perde terreno dalla capolista Milano Boxing Day amaro per Venezia! La formazione veneta era chiamata al successo dopo la vittoria dell’Olimpia Milano di ieri contro Brescia, ma i ragazzi di coach De Raffaele sono crollati in casa contro Trieste (75-83). Primo quarto a ritmi bassi fra le due squadre che si ...

Basket - 12a giornata Serie A 2019 : Venezia deve rispondere a Milano - posticipo serale Torino-Avellino : Dopo le tre partite a Natale, si completa oggi la dodicesima giornata della Serie A di Basket. L’Olimpia Milano ha vinto ancora, restando a punteggio pieno in classifica e per questo motivo la Reyer Venezia è obbligata a rispondere immediatamente per non perdere ulteriore terreno nei confronti della squadra di Simone Pianigiani. Sarà proprio Venezia ad aprire il programma giornaliero, ospitando l’Alma Trieste, formazione in buona forma e ...

Serie A Basket - 12ª Giornata – Milano vince anche a Natale - la Reggiana invece cede alla Virtus Bologna : L’Olimpia Milano trionfa anche nel giorno di Natale: i ragazzi di coach Pianigiani passano il 25 dicembre in vetta alla classifica, ancora da imbattuti, dopo il successo su Brescia. Sorride anche Bologna, abile a stendere la Reggiana Dodici vittorie in dodici partite, è questo il regalo che l’Olimpia Milano ha deciso di fare a tutti i suoi tifosi. La formazione guidata da coach Pianigiani non conosce ostacoli sul suo cammino e passa il ...

Basket - Serie A 2019 : Virtus Bologna-Reggio Emilia 81-69. Le V nere ringraziano Punter - decisivo nel finale : La Virtus Bologna batte Reggio Emilia per 81-69 nel terzo anticipo della 12ma giornata della Serie A di Basket al termine di una partita a lungo condotta, ma che gli ospiti avevano raddrizzato a meno di due minuti dal termine prima che Punter si ergesse a salvatore della Patria siglando nel finale otto dei 21 punti che gli consegnano il titolo di MVP della sfida nonché quello di top scorer. Nel primo quarto inizio scoppiettante e grande ...

DIRETTA/ Virtus Bologna Reggio Emilia - Risultato live 41-40 - streaming video tv : intervallo - Basket serie A - : DIRETTA Virtus Bologna Reggio Emilia streaming video e tv: orario e Risultato live del derby Emiliano di Natale per la Serie A di basket , oggi 25 dicembre, .

Basket : Serie A - Milano-Brescia 87-75 : ASSAGO , MILANO, , 25 DIC - L'Ax Milano santifica il Natale con un tranquillo successo sulla Germani Brescia , 87-75, per mantenere l'imbattibilità in campionato, ritoccando il proprio record di 12 ...

Diretta/ Virtus Bologna Reggio Emilia - Risultato live 17-10 - streaming video tv : 1uarto - Basket serie A - : Diretta Virtus Bologna Reggio Emilia streaming video e tv: orario e Risultato live del derby Emiliano di Natale per la Serie A di basket , oggi 25 dicembre, .

DIRETTA/ Varese Cantù - risultato finale 89-71 - streaming video e tv : che vittoria per Caja! - Basket serie A - : DIRETTA Varese Cantù streaming video e tv: orario e risultato live del primo derby lombardo di Natale per la Serie A di basket , oggi 25 dicembre, .