Basket | i risultati della 12esima giornata di Serie A | Trieste show a Venezia | Cremona

Basket - i risultati della 12esima giornata di Serie A : Varese domina Cantù 89-71 : Natale amaro per Acqua San Bernardo Cantù: Openjobmetis Varese ha vinto come da pronostico il derby chiudendo il duello della 12esima giornata 89-71, 37-18, 54-37 e 72-54 i parziali,. La sfida si è ...

Serie A Basket – Risultati e classifica dopo i match dell’11ª giornata : Milano trionfa e rimane leader della classifica generale: tutti i Risultati dopo l’11ª giornata di Serie A Si è conclusa l’11ª giornata di Serie A di pallacanestro maschile. Milano, che oggi ha trionfato contro Varese, si conferma saldamente al comando della classifica. Sempre più in crisi invece la Grissin Bon Reggio Emilia, che ha ceduto oggi a Trieste davanti al pubblico di casa. Ecco i Risultati dell’11ª ...

Basket - Serie A 2019 : i risultati dell’11ma giornata. Prosegue la marcia di Milano e Venezia - Avellino vince e sogna : Dopo i due anticipi di ieri, si è completato oggi il quadro dell’11ma giornata della Serie A di Basket: vittorie per Milano e Venezia, che si mantengono ai primi due posti in classifica, mentre Avellino batte Sassari ed aggancia Cremona e Varese. Trieste sbanca Reggio Emilia e ritrova Brindisi a quota 12. Successi anche per Trentino e Torino, che respirano e lasciano il fondo della graduatoria. Avellino supera Sassari per 86-78 scavando ...

Basket Nba - risultati : Denver più forte di Doncic. Indiana - che beffa coi Cavs : Nikola Jokic chiude con 32 punti e 16 rimbalzi, Jamal Murray aggiunge 22 e 15 assist , massimo in carriera, : sono loro le facce dei Nuggets, che battono anche i Mavs di Luka Doncic , 23 punti e 12 ...

Serie A Basket – Risultati e classifica dopo i match della 10ª Giornata : L’Olimpia Milano vince all’overtime e mantiene la testa della classifica, ok Venezia e Cremona, serrata la lotta salvezza: Risultati e classifica dopo i match della 10ª Giornata Serve l’overtime per battere Sassari, ma l’Olimpia Milano resta ancora in vetta alla classifica di Serie A. I ragazzi di coach Pianigiani, trascinati dall’ex NBA Mike James (19 punti e 15 assist) piegano in trasferta i sardi nel recupero e aumentano a 20 i punti ...

Serie A Basket – Ecco come cambia la classifica dopo i risultati della 8ª giornata : Milano vince di misura su Cremona, Venezia non molla e rimane in scia: la nuova classifica dopo l’ottava giornata del campionato di Serie A di Basket Spettacolo ed emozioni dopo l’ottava giornata del campionato di Serie A di Basket, che non regala tuttavia scossoni in testa alla classifica. Milano supera di misura Cremona e resta al comando, con Venezia subito dietro dopo il successo su Avellino. Varese aggancia al terzo posto ...

Risultati Serie A Basket 8ª giornata – Varese supera Brindisi - ok Trento e Pesaro : Varese supera Brindisi, seconda vittoria stagionale per Trento mentre Pesaro supera la Virtus Bologna: i Risultati dell’ottava giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Trieste nel match di mezzogiorno contro Cantù, le vittorie di Venezia ad Avellino e di Milano su Cremona, l’ottava giornata di Serie A prosegue con altre tre gare che fanno da antipasto al posticipo serale fra Brescia e Torino. Nella sfida delle 18:00, Varese ...

Risultati Serie A Basket 8ª Giornata – Venezia a valanga su Avellino - Milano vince di misura contro Cremona : Venezia vince ad Avellino con un netto +30, Milano trionfa di misura su Cremona: i Risultati dell’ottava Giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Trieste su Cantù nel lunch match delle 12:00, l’8ª Giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due gare di grande importanza. Scendono in campo le prime due della classe, prima Venezia, impegnata ad Avellino e poi la capolista Milano che affronta Cremona dopo il ko di ...

Risultati Serie A Basket – Pistoia trionfa su Reggio Emilia nell’anticipo dell’8ª giornata : Grissin Bon Reggio Emilia ko: Pistoia manda al tappeto Ledo Riccardo e compagni e si aggiudica un’importante vittoria per soli 2 punti L’ottava giornata di Serie A di pallacanestro maschile si è aperta con l’anticipo del sabato tra la Grissin Bon Reggio Emilia e l’Oriora Pistoia. Una sfida di bassa classifica che ha visto Pistoia avere la meglio sui padroni di casa: Reggio Emilia si è infatti dovuta arrendere ai ...

Basket – Risultati Eurolega : il Real Madrid in scioltezza sul Gran Canaria - sorridono Olympiacos e Fenerbahce : Ottava vittoria su altrettante partite per il Real Madrid, che stende in casa il Gran Canaria. Vittorie per Olympiacos e Fenerbahce, Maccabi ko con l’Efes Continua la cavalcata in vetta alla classifica del Real Madrid che, nell’ottava giornata dell’Eurolega, centra l’ottavo successo contro il Gran Canaria. I madrileni si impongono con il punteggio di 89-76 sugli avversari, riusciti ad ottenere finora solo due ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Nel posticipo prevale Pesaro : Cantù ko : Il posticipo della settima giornata di Serie A è stato vinto da Pesaro, la squadra marchigiana in trasferta ha prevalso su Cantù Al Palasport Pianella la Victoria Libertas Pesaro vince sull’Acqua Vitasnella Cantù per 90-87. La squadra in trasferta dopo un primo quarto magico si fa rimontare nel secondo parziale di gioco, imponendosi nell’ultima frazione con il punteggio di 25-15. Per soli 3 preziosi punti la franchigia di casa ...

Serie A Basket – Ecco come cambia la classifica dopo i risultati della 7ª giornata : Milano trionfa a Venezia e si prende il comando dell classifica, si ferma Cremona raggiunta da Brindisi e Avellino, primi 2 punti per Pistoia: la classifica e i risultati della Serie A di Basket dopo la 7ª giornata Grande spettacolo e verdetti importanti sui parquet di tutta Italia per la 7ª giornata della Serie A di Basket. Apre le danze Trieste, vittoriosa su Trento nell’anticipo di sabato. Domenica la lunga giornata della palla a ...

Basket - Serie A : colpo Milano a Venezia. I risultati della settima giornata : Dopo sette giornate il campionato di Serie A ha trovato la sua regina, del tutto provvisoria. E' uscita dalla sfida tra le due squadre, Milano e Venezia, finora con la casella sconfitte ancora ...

Risultati Serie A Basket 7ª giornata – Milano espugna Venezia nel big match della serata : l’Olimpia solitaria in vetta : l’Olimpia Milano vince a Venezia nel big match della 7ª giornata: i ragazzi di coach Pianigiani vincono 81-84 e si portano al comando della classifica Il big match della domenica della 7ª giornata di Serie A si gioca al Palasport Giuseppe Taliercio. Una serata magica nel quale ci si gioca il primo posto solitario in classifica tra Venezia e Milano. La supersfida tra le prime della classe, appaiate in testa a punteggio pieno, con 6 vittorie ...