Basket | 12a giornata Serie A 2019 | Venezia deve rispondere a Milano | posticipo serale

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Dopo le tre partite a Natale, si completa oggi la dodicesimadellaA di. L’Olimpiaha vinto ancora, restando a punteggio pieno in classifica e per questo motivo la Reyerè obbligata aimmediatamente per non perdere ulteriore terreno nei confronti della squadra di Simone Pianigiani. Sarà proprioad aprire il programma giornaliero, ospitando l’Alma Trieste, formazione in buona forma e reduce da due vittorie consecutive. In palio punti pesanti con i veneti che giocano per il secondo posto e con Trieste che vuole consolidare il suo piazzamento tra le prime otto.Due sfide molto delicate alle 18.15. La Dinamo Sassari ha perso quattro delle ultime cinque partite in campionato e vuole tornare alla vittoria in casa contro la VL Pesaro in un match che può dare una spinta decisiva verso una posizione più tranquilla di classifica ad ...