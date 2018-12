: Il Giappone vuole riprendere la caccia alle balene [news aggiornata alle 11:14] - repubblica : Il Giappone vuole riprendere la caccia alle balene [news aggiornata alle 11:14] - Cyber_Feed : Breaking News #Balene,Giappone vuole riprendere caccia - TelevideoRai101 : Balene,Giappone vuole riprendere caccia -

Il governo nipponico esce dalla Commissione internazionale per laalle(Iwc) dal prossimo anno, al fine dilaa fini commerciali per la prima volta in quasi 30 anni. Lo ha annunciato il capo di Gabinetto, Suga. Laavverrà intorno alle acque dell'arcipelago e nella zona economica esclusiva.Suga ha detto che difficilmente le navisi raggiungeranno l'Antartide. La decisione è destinata a sollevare forti critiche da parte della comunità internazionale.(Di mercoledì 26 dicembre 2018)