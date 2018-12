AUDIO NAINGGOLAN | ' VOGLIO TORNARE A ROMA | FACCIO CASINO' Intercettazione? Bufera Inter

Giallo Nainggolan - spunta AUDIO : "Voglio tornare a Roma" : Nuova puntata del caso Nainggolan nel giorno di Natale. Come riporta l' Ansa , infatti, ha iniziato a circolare in rete con insistenza una nota audio che in molti attribuiscono proprio al belga dell' ...

Clamoroso Nainggolan - il centrocampista vuole tornare a Roma : spuntano gli AUDIO : Il Natale in casa Inter è stato monopolizzato dalla vicenda della sospensione di Nainggolan, non convocato per lo scontro diretto per la Champions contro il Napoli. L’atteggiamento del calciatore dal giorno dopo la punizione da parte della società, unito alle parole di Spalletti in conferenza, sembrava far pensare a una situazione in via di risoluzione. Oggi, però, ecco un nuovo elemento che può quasi far gridare allo scandalo e ...