Atalanta-Juventus | il risultato in diretta live

Atalanta-Juventus - nerazzurri in campo con maglie speciali di Natale : ricavato in beneficenza : La squadra di Gasperini affronterà i bianconeri con delle maglie speciali preparate apposta per questo turno di campionato di Santo Stefano. Sono meno nerazzurre e sulla manica compare una patch '...

Atalanta-Juventus : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Atalanta-Juventus, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juventus - Allegri ha deciso l’undici da opporre all’Atalanta : La gara di Bergamo non sarà semplice per la Juventus che, nonostante le numerose assenze nell’Atalanta, troverà un ambiente molto caldo all’Atleti Azzurri d’Italia. Per questo motivo, escludendo il solo Ronaldo come anticipato dallo stesso Allegri, il tecnico bianconero lancerà dall’inizio tutti gli altri titolarissimi. Il portoghese sarà sostituito da Douglas Costa, che finalmente avrà l’occasione di ...

Atalanta-Juventus - formazione bianconera rimaneggiata : CR7 in panchina - Matuidi out : Quest'anno la Serie A non ha osservato la pausa per le feste natalizie per cui oggi, giornata di Santo Stefano, tutte le squadre scenderanno in campo. La Juventus, al momento si trova a Bergamo per la sfida pomeridiana (ore 15) contro l'Atalanta. Come è scritto nel 'dna bianconero' l'unico obiettivo è sempre lo stesso e cioè conquistare tre punti per mantenere a distanza il Napoli, diretta inseguitrice, che è impegnata a San Siro contro l'Inter. ...

Pagelle Atalanta-Juventus : highlights e tabellino del match : Pagelle ATALANTA JUVENTUS – Nel primo boxing day della Storia della Serie A l’invincibile armata di Massimiliano Allegri scende in campo a Bergamo in un campo tradizionalmente favorevole. Ecco le probabili scelte di Gasperini e del tecnico di Livorno. Nell’Atalanta con Palomino e Toloi squalificati e De Roon ancora infortunato il tecnico di casa ha […] L'articolo Pagelle Atalanta-Juventus: highlights e tabellino del match ...

Atalanta-Juventus oggi in tv - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Santo Stefano in campo per la Serie A, ed è la prima volta in assoluto che succede nella storia del nostro calcio. Ad arrivarci da capoclassifica è la Juventus, attesa dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. La situazione di classifica vede gli uomini di Massimiliano Allegri al primo posto con 49 punti e un vantaggio di otto lunghezze sul Napoli, secondo; quelli di Gian Piero Gasperini sono invece in nona posizione a quota 24, ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...