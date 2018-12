Atalanta-Juventus 2-2 | furia Allegri | “Calcio italiano? Non si migliora”

Bonucci VIDEO GOL Atalanta -Juventus 2-2 annullato per fuorigioco : Bonucci VIDEO GOL Atalanta-Juventus 2-2 annullato per fuorigioco BERGAMO Atalanta-Juventus è stata una partita emozionante fino all'ultimo secondo quando Leonardo Bonucci si è visto annullare il gol ...

Atalanta -Juventus 2-2 : Cr7 entra e salva i bianconeri in 10 Il Milan spreca e si salva (0-0) : Autorete di Djimsiti dopo due minuti, poi la doppietta di Zapata. In mezzo l’espulsione di Bentancour. Al 65’ Ronaldo entra e segna il gol del pareggio

Serie A - i voti di Atalanta-Juventus : Zapata da otto - Ronaldo entra e fa gol : Grandi emozioni nel match Atalanta-Juventus, match della diciottesima giornata di Serie A giocato nel pomeriggio di mercoledì 26 dicembre. Il risultato finale di 2-2 va sicuramente stretto ai padroni di casa ma conferma la forza dei bianconeri, che, pur con un uomo in meno per l'espulsione di Bentancur, sono riusciti ad agguantare il pareggio grazie a Cristiano Ronaldo, entrato in campo nella ripresa. Il portoghese, pur giocando poco, merita ...