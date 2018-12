Atalanta-Juve 0-1 | il risultato in diretta live

Atalanta-Juve 0-0 - il risultato in diretta live : FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA, 3-4-2-1,: Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini JUVENTUS, 4-3-1-2,: Szczesny; De ...

Atalanta-Juventus 0-0 - risultato e diretta live : Atalanta-Juventus, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Atalanta-Juventus - clamoroso autogol di Djimsiti : il VIDEO della gaffe : Un clamoroso autogol di Djimsiti ha sbloccato la gara tra Atalanta e Juventus in favore dei bianconeri: il VIDEO dell’accaduto Atalanta-Juventus, un clamoroso autogol di Djimsiti ha regalato la rete del vantaggio ai bianconeri. Un cross innocuo di Douglas Costa è stato deviato in porta in modo molto goffo dal difensore atalantino, il quale ha battuto Berisha incolpevole nell’occasione. Forse un rimbalzo non lineare del pallone ...

Atalanta-Juve - il risultato in diretta live : FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA, 3-4-2-1,: Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini JUVENTUS, 4-3-1-2,: Szczesny; De ...

Atalanta-Juve - le formazioni ufficiali : Atalanta-Juve, le formazioni ufficiali – Si gioca la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante valido per le posizioni alte e basse della classifica. Nel dettaglio trasferta insidiosa per la Juventus, i bianconeri sul difficile campo dell’Atalanta hanno intenzione di confermarsi. Gli uomini di Gasperini alla ricerca di punti per l’Europa. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due ...

Atalanta-Juventus - il risultato in diretta live : FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA , 3-4-2-1, : Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gasperini JUVENTUS , 4-3-1-2, : Szczesny; De ...

Atalanta-Juventus - nerazzurri in campo con maglie speciali di Natale : ricavato in beneficenza : La squadra di Gasperini affronterà i bianconeri con delle maglie speciali preparate apposta per questo turno di campionato di Santo Stefano. Sono meno nerazzurre e sulla manica compare una patch '...

Atalanta-Juventus : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Atalanta-Juventus, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Juventus - Allegri ha deciso l’undici da opporre all’Atalanta : La gara di Bergamo non sarà semplice per la Juventus che, nonostante le numerose assenze nell’Atalanta, troverà un ambiente molto caldo all’Atleti Azzurri d’Italia. Per questo motivo, escludendo il solo Ronaldo come anticipato dallo stesso Allegri, il tecnico bianconero lancerà dall’inizio tutti gli altri titolarissimi. Il portoghese sarà sostituito da Douglas Costa, che finalmente avrà l’occasione di ...

Juventus - quattro cambi contro l'Atalanta : la probabile formazione bianconera : Questo pomeriggio, la Juve sarà in campo allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per affrontare l'Atalanta. I bianconeri si presenteranno con diverse novità di formazione, in particolare saranno ben quattro i cambi di formazione. La Juventus è reduce dalla partita contro la Roma e sabato sarà di nuovo in campo per giocare contro la Sampdoria perciò Massimiliano Allegri per il match odierno ha deciso di far rifiatare alcuni titolarissimi. In ...

Atalanta-Juventus - probabili formazioni : esordio Ronaldo in panchina : ATALANTA JUVENTUS probabili formazioni – Palomino e Toloi squalificati, De Roon ancora infortunato: Gasperini ha dei problemi in vista della sfida contro la capolista. La capolista stessa dal canto suo ha Bernardeschi, Cuadrado e Cancelo fermi ai box. Sono previste quindi diverse modifiche agli schieramenti base dei due allenatori. Dovrebbe essere Douglas Costa a sostituire Ronaldo, […] L'articolo Atalanta-Juventus, probabili ...

L'ex Tacchinardi : "Atalanta-Juve - le squadre della mia vita" : L'ex centrocampista, a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di alcuni prospetti interessanti che militano nel club bergamasco: ' Mancini cresce partita dopo partita, ma vado oltre. In Primavera ...

Atalanta-Juventus - formazione bianconera rimaneggiata : CR7 in panchina - Matuidi out : Quest'anno la Serie A non ha osservato la pausa per le feste natalizie per cui oggi, giornata di Santo Stefano, tutte le squadre scenderanno in campo. La Juventus, al momento si trova a Bergamo per la sfida pomeridiana (ore 15) contro l'Atalanta. Come è scritto nel 'dna bianconero' l'unico obiettivo è sempre lo stesso e cioè conquistare tre punti per mantenere a distanza il Napoli, diretta inseguitrice, che è impegnata a San Siro contro l'Inter. ...

Il doppio ex Tacchinardi : "L'Atalanta è una piccola Juve" : D'altronde 11 anni con la Dea , 1 Scudetto Primavera, 1 Allievi e un Torneo di Viareggio, e 405 presenze a Torino fino al 2005 , 14 trofei tra Italia, Europa e mondo, non si possono dimenticare. ...