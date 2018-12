Asportato tumore di 15 kg da donna incinta

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Eccezionale intervento presso l’azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno: è statoundel peso di 15 kg durante una gravidanza a termine. L’operazione è stata eseguita dai medici del reparto di “Gravidanza a rischio” del presidio di via San Leonardo, Mario Polichetti e Raffaele Petta, che con le rispettive équipe sono intervenuti su una paziente 38enne di Salerno, che presentava un’enorme massa tumorale del diametro di circa 35 cm con un peso di 15 kg. La massa non aveva complicato in modo grave la gestazione, giunta alla 37ª settimana, ma aveva solo provocato sintomi da compressione addominale. Successo in sala operatoria anche grazie al dott. Joseph Allegro, all’anestesista Miriam Giudice e le ostetriche Luciana Verlezza e Angela Lombardi. E’ venuto alla luce un bimbo del peso di oltre 3 kg, ...