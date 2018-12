blogo

: Ascolti tv martedì 25 dicembre 2018 - tvblogit : Ascolti tv martedì 25 dicembre 2018 - SerieTvserie : Ascolti tv martedì 25 dicembre 2018 - Gioia_13 : RT @Raiofficialnews: Attentato a #Strasburgo: l'informazione #Rai mobilitata con dirette, edizioni straordinarie e approfondimenti ??https:… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)Prime Time Su Rai 1 Il film d'animazione Biancaneve e i sette nani ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Unici - Non Stop - La stagione dei talenti, in prima tv, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Una notte al Museo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Miracolo nella 34a strada ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Up & Down ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il Segreto ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Il film d'animazione Rango ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Il film tv Un Natale per due è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 ...