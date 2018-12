davidemaggio

: Ascolti tv: boom Biancaneve e i Sette Nani su Rai1 - Affaritaliani : Ascolti tv: boom Biancaneve e i Sette Nani su Rai1 - CrescenzoFilo : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Martedì 25 dicembre 2018 Biancaneve 21.4%, Unici 6.2%, Miracolo nella 34^ strada 10.9% - Varych4 : Ascolti tv martedì 25 dicembre 2018 -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)e i sette NaniSu Rai1e i sette Nani ha conquistato 4.644.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 534° strada ha raccolto davanti al video 2.091.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2ha interessato 1.226.000 spettatori pari al 6.2% di share. Su Italia 1 Up e Down ha catturato l’attenzione di 957.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Una Notte al Museo ha raccolto davanti al video 1.054.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Il Segreto totalizza un a.m. di 1.094.000 spettatori con il 5% di share, Una Vita al 4.9% con 986.000 spettatori. Su La7 Rango ha registrato 466.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su TV8 Un Natale per Due ha segnato il 3.1% con 665.000 spettatori mentre sul Nove Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre ha catturato l’attenzione di 387.000 spettatori ...