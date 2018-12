Ascolti tv | a Natale vincono i classici Disney | oltre 4 milioni e mezzo per Biancaneve su

Ascolti TV | Lunedì 24 Dicembre 2018. Santa Messa 12.9% - Concerto di Natale 13.4%. Bene Una Poltrona per Due (13.1%) : Alessandra Amoroso e Gerry Scotti Nella serata di ieri, Lunedì 24 Dicembre 2018, su Rai1 – dalle 21.19 alle 23.13 – la Santa Messa di Natale ha conquistato 2.323.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale 5 – dalle 21.41 alle 0.56 - Concerto di Natale in Vaticano, condotto da Gerry Scotti, ha raccolto davanti al video 1.966.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 Frozen – Il Regno del Ghiaccio ha interessato ...

Ascolti TV | Sabato 22 dicembre 2018. Soliti Ignoti 19.4% - La Banda dei Babbi Natale 10.6%. Firenze Secondo Me 2.2% - Miss Christmas su Tv8 al 2.4% : I Soliti Ignoti Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 19.4% di share (ultimo segmento dalle 23.36 alle 23.44: 2.773.000 – 19.2%). Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video 2.157.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Rapunzel – L’intreccio della Torre ha raccolto 1.642.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 la replica di Sara Banda ha ...

Ascolti Tv 23 dicembre 2018 - Bolle di Natale e Fazio fa festa : Ascolti tv 23 dicembre 2018 . L'area natalizia fa bene a Fabio Fazio e almeno per una sera gli fa dimenticare le polemiche. Con una media di 4 milioni e del 17,3% nella prima parte Che Tempo che Fa ha ...

TV - RAI : Maratona Telethon - successo di Ascolti per “Festa di Natale” : successo di ascolti per “Festa di Natale” nella prima serata del sabato di Rai1: con 3 milioni 159 mila telespettatori pari al 16.2 di share il programma, condotto da Antonella Clerici e dedicato interamente a Fondazione Telethon, ha aperto ufficialmente la Maratona che vedrà fino al 22 dicembre il servizio pubblico impegnato in prima linea nella lotta alle malattie genetiche rare. L'articolo TV, RAI: Maratona Telethon, successo di ...