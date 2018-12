Arsenal | si preannuncia un estate piena di colpi di mercato

calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) L’è già operativo in vista della prossima sessione diestiva. Il club londinese sta cercando di capire come migliorare la squadra e avrebbe individuato un paio di pedine funzionali alla crescita del gruppo guidato da Emery. La prima porta il nome di Keylor Navas, chiuso da Courtois, che verrebbe prelevato dal Real Madrid per poco meno di 15 milioni e andrebbe a sostituire Cech, ormai vicino al ritorno in patria. L’altro obiettivo dei Gunners, invece, è l’ex Inter Ever Banega per il quale l’vorrebbe pagare al Siviglia i 20 milioni della clausola rescissoria. L’argentino si è rilanciato in Andalusia ed è tornato in auge anche sul, motivo per cui sarebbe ritenuto il sostituto perfetto per Ramsey, il cui contratto scade a giugno. Insomma, sono pronti circa 50 milioni per i primi dueestivi, che dovranno riavvicinare il club ...