Arrestato dalla Polizia di Stato | un 37enne a Messina

A dieci giorni dalla cittadinanza ruba sul posto di lavoro : Arrestato e licenziato : Pieni di precedenti per furto si aggirano in città: 'Dobbiamo consegnare il curriculum' 3 Scontro all'incrocio sulla Statale 45, due feriti 4 Si schianta contro l'autobus che lo precede, ferito 25enne ...

Saronno - violenta 16enne fuori dalla stazione : Arrestato grazie al Dna : L'aggressione il 23 ottobre. L'uomo, un 22enne già pregiudicato, ha lasciato un'impronta e delle tracce che lo hanno incastrato

SANTA MARIA CAPUA VETERE " E' accecato dalla gelosia per la moglie e per questo la minaccia e la aggredisce - Arrestato : 16:19:34 Nella giornata di ieri, in SANTA MARIA CAPUA VETERE, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura coercitiva, emessa dal G.I.P. del ...

Albanese atterra all'aeroporto San Francesco e viene Arrestato dalla polizia : PERUGIA I poliziotti della Squadra Mobile sono intervenuti presso l'aeroporto San Francesco a seguito di segnalazione, pervenuta dal personale di polizia di quello scalo aereo, di un cittadino ...

Tre etti di marijuana in casa - 23enne Arrestato dalla polizia : FORLì - Lla Squadra Mobile di Forli, il 16 novembre ha arrestato nella flagranza di reato un 23enne di Forlimpopoli trovato con tre etti di marijuana. Il giovane ha visto i poliziotti arrivare e ha ...

Va alle Canarie dalla ex fidanzata e la sfigura con l’acido. Arrestato culturista italiano : La ragazza, 25 anni, è ricoverata in ospedale a Tenerife con ustioni gravissime a un occhio. L'uomo è stato Arrestato in aeroporto mentre cercava di tornare in Italia. Matteo Ettore Albanesi, 45 anni, è originario di Busto Arsizio.Continua a leggere

Va alle Canarie dalla ex fidanzata e la sfigura con l'acido. Arrestato un culturista italiano : Voleva punire la ex fidanzata, così ha preso un aereo per le Canarie, è andato a trovarla e le ha gettato l?acido in faccia. Protagonista di questa orribile vicenda,...

Terni - evade dai domiciliari e ruba al mercato : Arrestato dalla polizia : Terni Era agli arresti domiciliari dove doveva scontare ancora una pena di 9 mesi per reati contro il patrimonio, in prevalenza furti, con il permesso di lasciare l'abitazione dalle 10.00 alle 12.00, ...

Furto gioielli Venezia - serbo Arrestato evade dalla finestra del bagno prima dell’interrogatorio davanti al giudice : Avevano aperto una teca “come fosse una scatoletta” sotto gli occhi dei turisti e rubato alcuni gioielli della mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja”, ospitata a Palazzo Ducale a Venezia nel gennaio scorso. Dragan Mladenovic, 54 anni, è ritenuto uno dei cinque membri della banda autrice del Furto da milioni di euro. Il cittadino serbo era stato arrestato in Croazia ed era pronto per essere interrogato ma è evaso. Secondo La Nuova ...

Scafati - viola l'obbligo di dimora e fugge : Arrestato dalla Finanza : Approfondimenti Traffico di droga a Pagani, cuore dello spaccio la 'Lamia': 26 gli indagati 30 ottobre 2018 Aveva violato l'obbligo di dimora ed è stato arrestato dopo un inseguimento con la Guardia ...

Roma - rapina un supermercato nel quartiere Aurelio ma perde la pistola e fugge. Arrestato dalla polizia : pistola alla mano, ha rapinato un supermercato in via dei Satolli, all’Aurelio, minacciando i dipendenti ed impossessandosi di alcune centinaia di euro contenute nella casse. Poi è fuggito all’esterno ma, inseguito da alcuni passanti, è caduto a terra perdendo la pistola e parte dell’incasso. Subito sono giunte sul posto le pattuglie del Reparto Volanti che, da un sopralluogo effettuato, sono riuscite ad individuare nelle ...

Prova a gettare l'hashish dalla finestra : Arrestato straniero in trasferta a Formia : Approfondimenti Cava de' Tirreni: ventiduenne arrestato per spaccio 31 ottobre 2018 Un cittadino straniero di 33 anni, originario del Gambia ma residente in provincia di Salerno , ha cercato di ...

Marco Verratti - il centrocampista del Psg Arrestato dalla polizia francese : guida in stato d'ebbrezza : Il centrocampista della Nazionale Marco Verratti è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì dalla polizia di Parigi per guida in stato d'ebbrezza. Come riporta l'Equipe , Verratti guidava ...

La villa dove si nascondeva il latitante Salvatore Fido - Arrestato dalla Polizia : La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato il latitante Salvatore Fido, elemento del clan Mazzarella. Fido era irreperibile dallo scorso febbraio ed è stato rintracciato all’esito di una complessa attività investigativa e alla sua localizzazione gli investigatori sono arrivati attraverso un capillare monitoraggio della rete dei suoi fiancheggiatori. Al momento del blitz, il latitante è stato trovato in ...