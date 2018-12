Argentina | nell' anno del G20 i mercati voltano le spalle al paese e Buenos Aires bussa

Argentina super con il Messico - Dybala illumina la Seleccion : Icardi entra solo nell’ultima mezz’ora : La Seleccion supera il Messico con il risultato di 2-0, grazie al gol di Funes Mori e all’autorete di Brizuela. Assist per Dybala, solo mezz’ora nel secondo tempo per Icardi Ottima prestazione per Paulo Dybala nell’amichevole giocata dall’Argentina contro il Messico, vinta dalla Seleccion con il punteggio di 2-0. Assist per il primo gol di Funes Mori e tante giocate per la Joya, a cui è mancato solo il primo gol con ...