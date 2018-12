André Silva pazzo per la playstation | ' Per vincere scelgo Barcellona o Manchester City'

Europa League - Lazio - pericolo Siviglia : c'è André Silva e... : La Lazio dovrà vedersela contro la regina dell'Europa League. Sulla strada dei biancocelesti in Europa ci sarà, infatti, il Siviglia che ha vinto la manifestazione ben 5 volte negli ultimi dodici anni.

Milan - riscatto Andre Silva : il Siviglia dice sì - affare da 43 milioni : riscatto Andre Silva, IL GIOCATORE RIMANE IN LIGA- Accolto da grande attaccante nell’estate del 2017, lasciato partire appena un anno dopo senza troppi rimpianti. Lo strano destino di Andrè Silva, punta portoghese che in rossonero non ha certo scritto grandi pagine di storia, ma che è riuscito a risollevarsi ( e soprattutto, rivalutarsi) nella sua […] L'articolo Milan, riscatto Andre Silva: il Siviglia dice sì, affare da 43 milioni ...

Milan - le cifre di Andrè Silva al Siviglia : plusvalenza da quasi 20 milioni : La cessione di Andrè Silva al Siviglia garantirà al Milan una corposa plusvalenza: la più alta da Thiago Silva nel 2012. L'articolo Milan, le cifre di Andrè Silva al Siviglia: plusvalenza da quasi 20 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Milan - le cifre dell’affare André Silva : ecco quanto dovrà versare il Siviglia per accaparrarselo : Calciomercato Milan – André Silva fa gola al Siviglia che vorrebbe riscattarlo dopo una prima parte di stagione eccellente nella Liga spagnola Calciomercato Milan – Ricordate André Silva? Il baby fenomeno portoghese arrivato in pompa magna al Milan, ma condizionato da un’annata negativa di tutta la squadra rossonera. In questa stagione è stato sacrificato per far spazio ad Higuain, ma avrebbe fatto molto comodo a Gattuso ...

Milan - Montella ne ha per tutti : 'la società ha deciso su Bonucci e Andrè Silva. Gattuso? Alla scarsa condizione fisica rispondo...' : Con il dente ancora un po' avvelenato per come è finita la sua avventura al Milan, Vincezo Montella è tornato a parlare della sua esperienza in rossonero in un'intervista esclusiva a Sky Sport. L'ex ...

Milan - Montella ne ha per tutti : “la società ha deciso su Bonucci e Andrè Silva. Gattuso? Alla scarsa condizione fisica rispondo…” : Vincenzo Montella torna a parlare della sua avventura al Milan e si toglie qualche sassolino dAlla scarpa: dAlla fascia di capitano a Bonucci, passando per il mercato e qualche polemica sulla ‘gestione atletica’ della squadra, l’ex allenatore parla a ruota libera Guarda chi si rivede, o meglio, chi si ‘risente’. In tutti i sensi. Con il dente ancora un po’ avvelenato per come è finita la sua avventura al ...

Milan - Andrè Silva porta il Siviglia in testa alla Liga e ammette : “futuro? Sono ancora rossonero - ma qui…” : Andrè Silva segna il gol decisivo contro il Valladolid e porta il Siviglia in testa alla Liga: a fine partita, l’attaccante portoghese parla del suo futuro e spiega di essere ancora un giocatore del Milan Il Siviglia è la grande sorpresa, in positivo, del campionato spagnolo. La formazione andalusa, grazie al successo di ieri sul Valladolid, è volata in testa alla classifica della Liga con ben 26 punti: 1 in più del Barcellona, 2 in ...

Liga - Siviglia in testa grazie al gol di Andrè Silva : MADRID - Il Siviglia supera il Valladolid 1-0 e vola in testa in solitaria alla Liga approfittando del pareggio di ieri tra Barcellona e Atletico Madrid nella tredicesima giornata di campionato. A ...

Andrè Silva lancia il Siviglia in testa alla Liga : MADRID - Il Siviglia supera il Valladolid 1-0 e va in testa in solitaria alla Liga approfittando del pareggio di ieri tra Barcellona e Atletico Madrid nella tredicesima giornata di campionato. A segno ...

Calciomercato Milan - il Siviglia riscatterà Andrè Silva : Sette gol in 11 presenze in Liga, compresi i due 'pesantissimi' realizzati nel successo sul Real Madrid: ad André Silva sono bastati pochi mesi per impressionare positivamente il Siviglia , club che ...

Calciomercato - il Ds del Siviglia annuncia : 'Milan - riscatteremo André Silva' : Sette gol in 11 presenze in Liga, compresi i due 'pesantissimi' realizzati nel successo sul Real Madrid: ad André Silva sono bastati pochi mesi per impressionare positivamente il Siviglia , club che ...

Siviglia pronto a riscattare André Silva : ecco quanto potrebbe incassare il Milan : Il Siviglia ha deciso: riscatterà Andrè Silva. Sull’attaccante portoghese, preso in prestito dal Milan la scorsa estate, c’è un diritto di acquisto a 38 milioni che, stando a sentire il direttore sportivo degli spagnoli Joaquin Caparros, il club andaluso eserciterà: “Abbiamo un’opzione su di lui e il Milan non può far nulla. Anche altri club vorrebbero il giocatore ma i tifosi possono stare tranquilli: entro la fine ...

Calciomercato Milan : Andrè Silva rimane a Siviglia : Calciomercato Milan, Silva NON TORNA- Era arrivato al Milan con la speranza, sua e dei tifosi rossoneri, che potesse diventare il nuovo punto di riferimento dell’attacco. L’avventura di Andrè Silva, però, con il Milan è durata appena una stagione: il tempo di poco campo, molte panchine e qualche gol nel finale di campionato. L’attaccante portoghese, […] L'articolo Calciomercato Milan: Andrè Silva rimane a Siviglia proviene da Serie A News ...

Il Milan dice addio ad André Silva - : Il Siviglia ha annunciato che riscatterà André Silva dal Milan. A renderlo noto il direttore sportivo degli andalusi, Caparros: 'I tifosi stiano tranquilli, André Silva rimarrà a lungo con noi, ...