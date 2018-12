Ancona | morto giovane migrante travolto da un tir | “Aggrappato al mezzo per entrare in

Un migrante è morto vicino ad Ancona - probabilmente dopo essere stato investito dal tir a cui si era aggrappato per nascondersi e raggiungere l’Italia : Martedì a Torrette, comune a nord di Ancona (Marche), un migrante è stato schiacciato dal tir a cui sembra si fosse aggrappato per nascondersi e raggiungere l’Italia illegalmente. L’incidente è avvenuto tra la via Flaminia e via Conca, dopo che

Ancona - migrante morto aggrappato a Tir : 22.22 Un giovane migrante, forse afgano, è morto al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona per le gravi ferite dopo essere stato travolto dalle ruote di un tir a cui si era aggrappato per arrivare in Italia. E' accaduto dopo lo sbarco del mezzo pesante al porto di Ancona. Il ragazzo senza documenti, è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è deceduto. La Polizia locale cerca di individuare il tir che ha proseguito la marcia ...

Ancona. Incidente con il trattore morto Romeo Bottegoni : Romeo Bottegoni, un uomo di 85 anni è morto la Vigilia di Natale, dopo essere stato travolto dal trattorino che