Allegri | rabbia dopo Atalanta-Juve | ' Da alcuni presidenti parole pesanti sugli arbitri

Rabbia di Allegri : 'Perdo la pazienza per le frasi dei presidenti' : Roma, 26 dic., askanews, - Massimiliano Allegri attacca Aurelio De Laurentiis. 'Ho perso la pazienza . Mi girano le scatole, non sono di buon umore' ha detto il tecnico della Juve dopo il pareggio, 2-2,...

Allegri - rabbia per frasi presidenti : ANSA, - ROMA, 26 DIC - "Ho perso la pazienza. Mi girano le scatole, non sono di buon umore". Il pareggio a Bergamo non va giù a Massimiliano Allegri, arrabbiato per il 2-2 e il rosso a Bentancur. "Non ...