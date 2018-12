Agguato Pesaro | Salvini | Mafia | ' ndrangheta e camorra sono m euro

Agguato Pesaro - Salvini : "Mafia - 'ndrangheta e camorra sono m…" : 'Se qualche mafioso rialza la testa, giù mazzate, perché mafia , ' ndrangheta , camorra sono merda e finché sarò ministro dell'Interno e mi occuperò di pubblica sicurezza li inseguirò via per via, ...

Pesaro - è caccia ai killer di Natale. Dietro l'Agguato la pista di una vendetta venuta da lontano : Summit in procura sull'omicidio di Marcello Bruzzese, il 51enne fratello di un pentito di 'ndrangheta, freddato in un garage del centro storico. Non ci sono testimoni, forse una traccia dai video delle telecamere della Ztl

Agguato a Pesaro - ucciso il fratello del pentito di ‘ndrangheta Bruzzese. Colpito nonostante fosse sotto tutela : Per la ‘ndrangheta i morti sono importanti. Ma anche le date in cui vengono commessi gli omicidi. Ieri, nel giorno di Natale, in un Agguato consumato nel centro storico di Pesaro è stato ammazzato Marcello Bruzzese, 51 anni, pregiudicato di origini calabresi ma soprattutto fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Bruzzese di Rizziconi. Due killer incappucciati gli hanno scaricato addosso l’intero caricatore di una pistola automatica ...

Pesaro - vittima scampò ad Agguato nel 95 : 23.39 Era sfuggito a un altro agguato dell' 'ndrangheta, nel luglio 1995 a Rizziconi (Reggio Calabria), l'uomo ucciso questa sera a colpi di pistola nel centro storico di Pesaro. La vittima aveva 51 anni, era calabrese e fratello di un collaboratore di giustizia. 23 anni fa aveva avuto la meglio sui killer che anche in quella occasione gli spararono addosso, uccidendo il padre Domenico, 60 anni, e un cognato, marito della sorella,di 28 anni. ...

