Agguato a Pesaro | ucciso in pieno centro il fratello di un collaboratore di giustizia

Agguato a Pesaro - in azione due killer incappucciati | Ucciso il fratello di un collaboratore di giustizia : Due killer incappucciati hanno atteso la vittima, Marcello Bruzzese, di 51 anni, mentre parcheggiava l'auto in un garage in pieno centro. Esplosi 30 colpi, poi la fuga a piedi. Bruzzese era sfuggito a un altro Agguato nel 1995

Agguato in centro a Pesaro - ucciso il fratello di un pentito. Era sotto protezione : Il fratello di un collaboratore di giustizia è stato ucciso in pieno centro a Pesaro. L'uomo, che secondo quanto riporta l'edizione pesarese del Resto del Carlino, si chiamava Marcello Bruzzese, è stato raggiunto da una quindicina di colpi sparati da due killer mentre parcheggiava l'auto nel garage della casa in cui viveva da tre anni abitazione. L'Agguato è avvenuto intorno alle 18.30 in ...

Pesaro - vittima scampò ad Agguato nel 95 : 23.39 Era sfuggito a un altro agguato dell' 'ndrangheta, nel luglio 1995 a Rizziconi (Reggio Calabria), l'uomo ucciso questa sera a colpi di pistola nel centro storico di Pesaro. La vittima aveva 51 anni, era calabrese e fratello di un collaboratore di giustizia. 23 anni fa aveva avuto la meglio sui killer che anche in quella occasione gli spararono addosso, uccidendo il padre Domenico, 60 anni, e un cognato, marito della sorella,di 28 anni. ...

