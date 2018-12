A Palazzo Madama una grande mostra con protagoniste Cristina di Francia e Maria Giovanna

Il video di Hola di Marco Mengoni a Palazzo Madama a Torino per il nuovo progetto di YouTube Music e La Blogothèque : Arriva oggi su YouTube il video di Hola di Marco Mengoni girato a Palazzo Madama a Torino. Marco è il primo artista scelto in rappresentanza dell'Italia per un esclusivo progetto in partnership con YouTube Music e diretto da La Blogothèque per la realizzazione di videoclip in luoghi del patrimonio artistico e culturale italiano. Il primo video realizzato tra le location degne di nota è quello di Hola di Marco Mengoni, solo version del singolo ...