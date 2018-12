A Catania la notte scorsa | un terremoto di magnitudo 4 8 alle ore 3 19 | si è verificato

L'Etna fa paura - terremoto nella notte a Catania : 4 - 8 gradi - 10 feriti : Molta paura, danni e dieci feriti non gravi per un terremoto magnitudo 4.8 stanotte a nord di Catania legato all' attività delL'Etna. Il sisma alle 3:19 con ipocentro a solo 1 km di profondità ed epicentro vicino Viagrande.Diversi i crolli in abitazioni. A Santa Venerina caduta la statua del campanile di una chiesa. Chiuso per lesioni sospette un tratto dell'A18. Il prefetto fa aprire scuole e palestre comunali per accogliere le ...