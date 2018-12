A Capodanno torna la gubana da guinnes a Cividale

Gabriele Ciampi torna a Roma con Hybrid - viaggio dalle sonorità classiche all'Hiphop Sinfonico per il Grande concerto di Capodanno Roma - : Nell'occasione presenterà il suo nuovo progetto discografico, Hybrid , uscito in tutto il mondo lo scorso 26 Ottobre per Universal Music. Giovedì 20 dicembre alle ore 21,00 Gabriele Ciampi anticiperà ...

Torna per il quarto anno consecutivo a Roma “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale “I Ridikulus” al Teatro San Genesio. : Dopo il grande successo ottenuto dal 2015, Torna per il quarto anno consecutivo l’evento per grandi e piccini “Capodanno per famiglie” della Compagnia Teatrale “I Ridikulus”. L’appuntamento, fissato per il 31 dicembre, si terrà presso il Teatro San Genesio di Roma e prevede lo spettacolo Teatrale “Babbo Natale Superstar” scritto e diretto da Antonio Losito e Veronica Liberale. In scena, assieme agli autori saranno presenti anche Massimo De ...