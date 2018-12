26 dicembre | chi era Santo Stefano e perché lo festeggiamo?

La marcia dei pinguini Il richiamo film stasera in tv 24 dicembre : cast - trama - curiosità - streaming : La marcia dei pinguini Il richiamo è il film stasera in tv lunedì 24 dicembre 2018 in onda in seconda serata su Rai 3 alle ore 23:45. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTE | film DA VEDERE A NATALE | film ...

VERISSIMO/ Panariello : 'Ho fatto l'amore per la prima volta con una parrucchiera di Firenze' - 22 dicembre - : VERISSIMO, anticipazioni e ospiti 22 dicembre: puntata natalizia per Silvia Toffanin con Pierfrancesco Favino, Boldi, De Sica, Arianna e Raz Degan.

Il 21 dicembre a Barcellona : dal rischio apocalissi alla possibile svolta : Le previsioni di un venerdì pre-natalizio apocalittico per la Spagna, il suo governo e per la crisi catalana non avevano fatto sperare in nulla di buono. Il 21-D del 2018 a Barcellona al contrario, è passato senza eccessivi danni e si potrebbe persino parlare di una prima significativa possibile svolta nella crisi territoriale che divide ormai da anni la Spagna dalla Catalogna.Pedro Sanchez aveva tentato un azzardo: convocare ad un ...

Morto Enzo Boschi : i funerali a Bologna il 24 dicembre : Addio al geofisico Enzo Boschi, che per 12 anni, fino al 2011, è stato alla guida dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Era malato da tempo. I funerali si terranno a Bologna lunedì 24 dicembre alle 14:30 nella Chiesa di San Paolo Maggiore in via de’ Carbonesi 18. Morto il geofisico Enzo Boschi: per dodici anni è stato alla guida dell’Ingv L'articolo Morto Enzo Boschi: i funerali a Bologna il 24 dicembre ...

Ricchissimo Huawei P20 Lite TIM con B148 - dal 22 dicembre l’aggiornamento : Ricchissimo aggiornamento coinvolge Huawei P20 Lite brand TIM, attraverso il firmware ANE-LX1 8.0.0.148(C55), dal peso complessivo di 442MB. Il registro delle modifiche apportate si presenta particolarmente sostanzioso: in primo luogo cambia la navigazione di sistema, grazie all'aggiunte di alcune gesture, tramite le quali potrete semplificare la vostra esperienza di utilizzo (ne avrete senz'altro sentito molto parlare, e finalmente potrete ...

A Foligno 'Pinocchio - le avventure di un sognatore' : il 26 dicembre all'Auditorium San Domenico : Il "Teatro Umbro dei Burattini", diretto da Andrea Bertinelli e Vioris Sciolan, ha alle spalle centinaia di spettacoli in tutta Italia e si appresta a toccare nuove regioni in occasione del tour ...

Erice - CHIUSURA UFFICI COMUNALI PER IL 24 dicembre 2018 : Si rende noto che con decreto sindacale n° 86 del 19.12.2018 è stata disposta la CHIUSURA degli UFFICI del Comune di Erice per lunedì 24 dicembre 2018. Verranno comunque assicurati il funzionamento ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 97% - Banca Mediolanum a +5 - 24% - 21 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rosso. Tra i rialzi sul listino principale svetta Banca Mediolanum. Male Telecom Italia

Solstizio d’Inverno 2018 e Luna Fredda : ecco perché la luna piena di dicembre è chiamata così : Oggi, 21 Dicembre, è il giorno del Solstizio d’Inverno, il giorno più breve dell’anno, che Google festeggia con un bellissimo Doodle. Le lunghe notti di Dicembre portano cieli cristallini nell’emisfero settentrionale, permettendo alla luna Fredda di brillare luminosa nel cielo. Ogni luna piena ha un nome diverso a seconda del periodo dell’anno in cui si verifica. La luna del Raccolto è l’esempio più conosciuto: si verifica ogni anno intorno al ...

ApertoArte" ed i suoi Artisti - al Circolo Ufficiali di Castelvecchio - Verona. La mostra avrà luogo dal 21 al 30 dicembre 2018. : In esposizione, sono anche le opere di tre fotografi, dipinti su ceramica dell'organizzatrice stessa della mostra, Fiorenza Canestrari, e lavori d'autori, che dipingono su pannelli in legno o su tela. ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 20 dicembre 2018 : Giovanna mette sotto torchio Valerio : Il commissario non crede alla confessione del Viscardi e intende andare sino in fondo, per scoprire la verità.

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -1 - 93% - Unicredit a -5 - 01% - 20 dicembre 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in netto ribasso. Pochi i titoli in rialzo sul listino principale. Male Unicredit e Telecom Italia

Roma : da 21 dicembre a 6 gennaio riapre chiesa San Giuseppe Falegnami : Roma – riapre a Roma dal 21 dicembre al 6 gennaio (ad eccezione del 28 dicembre) la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, interessata dal crollo del tetto lo scorso 30 agosto. Domani (21 dicembre) alle ore 12.30, il cardinale vicario Angelo De Donatis sara’ nella chiesa a ridosso dei Fori Imperiali; porgera’ gli auguri di Natale a coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per rendere possibile la riapertura della chiesa e ...

Masterchef All Stars al via su Sky Uno il 20 dicembre - i volti noti del cooking show si sfidano : ecco chi si sarà e chi no : Tutto è pronto per il ritorno del cooking show per eccellenza ma, prima, l'appuntamento è fissato per oggi, giovedì 20 dicembre, dalle 21:15 su SkyUno con il terzo spin-off, Masterchef All Stars. Quattro settimane, 16 concorrenti e volti noti del programma e un solo posto nell'olimpo del programma Sky e per il pubblico? Un vero e proprio regalo che i fan troveranno sotto l'albero e che potranno vivere fino al prossimo anno in compagnia di due ...