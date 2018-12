2018 | l’anno delle mamme regine nello sport | Mara | Serena | Martina e le altre

Equitazione - FEI World Cup Mechelen 2018 : il circuito si sposta in Belgio nell’ultima gara dell’anno solare : Pausa natalizia brevissima per la FEI World Cup di Equitazione, che dopo le emozioni dell’Olympia di Londra vedrà il circuito spostarsi in quel di Mechelen, in Belgio, per l’ultima tappa del 2018. Fitto come sempre il programma, che vedrà disputarsi molte gare a partire da domani (26 dicembre), per un Santo Stefano all’insegna del mondo dei cavalli, per concludersi poi domenica 30 dicembre con le gare più importanti, che ...

OSCAR 2018 – La rivelazione italiana dell’anno è… La top 10 : Tortu storico - Paternoster esplode - che novità dal nuoto : Il 2018 ha sicuramente regalato nomi nuovi all’Italia dello sport, atleti esplosi nel corso di questa stagione su cui possiamo puntare per il prossimo futuro, promesse che sono sbocciate e che hanno ottenuto risultati importanti. L’Italia si coccola alcune nuove stelle che si sono affacciate sul panorama internazionale e che hanno subito fatto la differenza, elementi che potrebbero farsi valere nei prossimi anni e che si sono ...

OSCAR 2018 – La squadra italiana dell’anno è… La top 10 : Italia volley da sogno - basket 3×3 leggendario - Cavalieri delle Acque magici : Il 2018 è stato un anno gradevole per lo sport Italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata alla miglior squadra Italiana dell’anno. Una top 10 tutta azzurra, dei nostri migliori 10 rappresentanti, quelli che hanno regalato più ...

OSCAR 2018 – L’emozione dell’anno è… La top 5 : un oro iperuranico - una battaglia campale e un attacco da fenomeno : Il 2018 ha regalato grandi emozioni agli appassionati di sport, l’Italia si è resa protagonista di una stagione sostanzialmente positiva e non sono mancati i momenti in cui esaltarsi, istanti in cui ci siamo emozionati e in cui il cuore ha palpitato più del normale, in cui siamo sobbalzati sul divano per un gesto sportivo fuori dal comune compiuto da un nostro portacolori. La redazione di OA Sport ha selezionato cinque emozioni ...

OSCAR 2018 – Il flop dell’anno è… La top 3 : la crisi di Fabio Aru - il solito rugby - Fabio Basile sottotono : Il 2018 è stato un anno importante per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Non sono però mancati i grandi flop, le cocenti delusioni, le macchie indelebili della stagione. OA Sport vi propone la top 3 degli atleti che più hanno deluso nel corso degli ultimi 12 mesi. PRIMO POSTO – Fabio ARU: La stagione da incubo, l’annata da cancellare il più in fretta possibile, dodici mesi disastrosi in cui il ...

OSCAR 2018 – Lo sportivo paralimpico dell’anno è… La top 5 : show di Tapia - Bebe Vio maestosa - nuoto sublime : L’universo paralimpico regala sempre grandi emozioni all’Italia, il 2018 non ha deluso le aspettative e gli azzurri hanno conquistato medaglie nelle grandi competizioni internazionali in cui erano presenti. OA Sport assegna l’OSCAR 2018 per il miglior atleta paralimpico dell’anno, questa la nostra top 5: PRIMO POSTO – ONEY Tapia: Un anno davvero indimenticabile per il simpaticissimo italo-cubano che ricorderà ...

Le foto dell’anno del 2018 : Alcune sono diventate LA notizia, altre sono state sono il modo migliore per raccontarla e raccontare il mondo: e poi neve, terremoti, funerali e Chewbecca

OSCAR 2018 – Lo sportivo italiano dell’anno è… La top 20 : dai trionfi di Molinari alle magie olimpiche di Goggia - Moioli e Fontana : Il 2018 è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata allo sportivo italiano dell’anno: la classifica generale, il premio più ambito. Una top 20 tutta azzurra che ha preso in considerazione ...

I più bei libri del 2018 - l’anno «della cura» : Menzione speciale 20181. l’anno dei fuggiaschi2. Il silenzio è cosa viva3. Cattiva4. Salvare le osse5. Dalle macerie6. Becoming. La mia storia7. Essere una macchina8. Parlarne tra amici9. L'amore10. Un matrimonio americano2018 3 gennaio > Aharon Appelfeld 22 gennaio > Ursula K. Le Guin 7 maggio > Ermanno Olmi 14 maggio > Tom Wolfe 22 maggio > Philip Roth 3 giugno > Alessandra Appiano 28 giugno > Christine Nostlinger 25 ...

Solstizio d’Inverno 2018 : dall’architettura ai giochi alle cerimonie - ecco come gli indigeni americani festeggiano il giorno più breve dell’anno : Il Solstizio d’Inverno avviene nello stesso momento per tutti, in ogni parte del mondo, e quest’anno nell’emisfero settentrionale si verifica proprio oggi, 21 dicembre, precisamente alle 23:23 (ora italiana). Il Solstizio d’Inverno si verifica ogni anno quando il sole raggiunge l’inclinazione di -23,5°C, ossia quando il Polo Nord è più distante per inclinazione dal sole, determinando le minori ore di luce solare dell’anno. Durante il Solstizio ...

Solstizio d’Inverno 2018 : 7 curiosità che non sai sul giorno più corto dell’anno : Oggi è il Solstizio d’Inverno 2018, che indica l’ingresso della stagione invernale e coincide con il giorno più corto dell’anno. Il suo arrivo, precisamente, è previsto per oggi 21 dicembre alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana). Si tratta di un giorno particolare, astronomicamente rappresenta l’inizio della stagione fredda, e già dalla notte del 22 dicembre le giornate torneranno ad allungarsi. Tante sono le tradizioni, i riti e le curiosità ...

Solstizio d’Inverno 2018 : tra scienza e cultura - ecco tutto quello che c’è da sapere sul giorno più breve dell’anno : Nell’agitazione delle festività natalizie, molte persone dedicano poca attenzione all’arrivo del Solstizio d’Inverno. Che siate amanti dell’inverno o che desideriate che finisca il prima possibile, ecco tutto quello che c’è da sapere dal punto di vista scientifico e da festeggiare dal punto di vista culturale sul Solstizio, che quest’anno sarà accompagnato dalla Luna Fredda e dalle stelle cadenti. Quest’anno la data del Solstizio d’Inverno ...

Scherma – Mara Navarria riceve il premio ‘Atleta dell’anno 2018’ dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport : Mara Navarria riceve il premio ‘Atleta dell’anno 2018’: il premio sarà conferito dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport venerdì 21 dicembre 2018 a Udine Mara Navarria è diretta nel suo Friuli per ritirare il premio “Atleta dell’anno 2018”, conferitole dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport (sezione Dino Doni – Udine). A premiarla saranno il Presidente dell’associazione Andrea Mascarin e il Sindaco di Udine ...