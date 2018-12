10 parole per raccontare il top dell' architettura 2018

Nina Soldano - le sue parole : 'La produzione si ferma per qualche giorno' : Nel periodo natalizio la longeva soap opera 'Un Posto Al Sole' ha continuato a essere trasmessa su Rai Tre, senza alcun tipo di interruzione per la felicità dei milioni di telespettatori italiani. La produzione, invece, si è presa una pausa per quanto riguarda le riprese durante il periodo festivo: questa decisione è stata anche necessaria per permettere agli attori di prendersi dei giorni di riposo dopo i ritmi quotidiani del ciak. Nina Soldano ...

Sci alpino - Innerhofer super nella prima prova di discesa sulla Stelvio : le parole degli azzurri da Bormio : Le parole degli azzurri dopo la prima prova di discesa maschile di Coppa del Mondo sulla pista Stelvio a Bormio La prima prova della discesa maschile di Coppa del Mondo a Bormio sulla pista Stelvio ha ...

Sci alpino – Innerhofer super nella prima prova di discesa sulla Stelvio : le parole degli azzurri da Bormio : Le parole degli azzurri dopo la prima prova di discesa maschile di Coppa del Mondo sulla pista Stelvio a Bormio La prima prova della discesa maschile di Coppa del Mondo a Bormio sulla pista Stelvio ha detto che quella di venerdì sarà una gara affascinante. Ecco le dichiarazioni di alcuni protagonisti. CHRISTOF Innerhofer “Sono contento, ma devo essere sincero: ho saltato una porta. Però questa discesa mi ha soddisfatto, al di là del tempo ...

F1 - Wolff e quel dolce pensiero per Schumacher : parole toccanti quelle del team principal della Mercedes : Il manager austriaco ha parlato di Michael Schumacher, sottolineando come manchi moltissimo al team Mercedes “Schumi è sempre nei nostri pensieri“. Lo dice il team principal della Mercedes, Toto Wolff, parlando del sette volte campione del mondo in un’intervista al settimanale tedesco Bild am Sonntag. Lapresse/Photo4 “Michael è sempre presente nella mia vita personale e alla Mercedes. Pensiamo sempre a lui“, ...

Melissa Satta e Daniele Interrante : volano parole grosse tra i due ex fidanzati. Leggi per sapere cosa è accaduto : Melissa Satta ospite di Chiambretti a ‘La Repubblica delle Donne’, parla della sua storia con Daniele Interrante. E i toni sono tutt’altro che laconici. L’ex fidanzato non ci sta, e risponde per le rime... L'articolo Melissa Satta e Daniele Interrante: volano parole grosse tra i due ex fidanzati. Leggi per sapere cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Cristiano Ronaldo Irina Shayk - parole poco edificanti della ex : 'Ecco perché l'ho lasciato' : Irina e Ronaldo erano stupendi insieme, ammirati e invidiati da mezzo mondo. Lui asso del Real Madrid, lei top model tra le più famose al mondo. La loro separazione fu un fulmine a ciel sereno, ...

Mercato NBA – Anthony Davis gela i Lakers : “ringrazio LeBron James per le belle parole ma non mi interessa” : Anthony Davis apprezza le lusinghe di LeBron James ma allontana le voci di Mercato e si concentra sul presente ai New Orleans Pelicans Negli ultimi giorni, diversi rumor di Mercato NBA hanno affiancato il nome di Anthony Davis ai Los Angeles Lakers. Interrogato sul possibile arrivo del centro dei Pelicans, LeBron James si è detto estasiato all’idea di averlo come compagno di squadra. Nei prossimi mesi, Anthony Davis dovrà prendere ...

Carolina Picchio - le parole del papà danno speranza : Il Tribunale per i minorenni di Torino ha dichiarato estinto il reato dei cinque ragazzi coinvolti nel suicidio di Carolina Picchio, 14 anni, avvenuto il 5 gennaio del 2013. I ragazzi erano stati inseriti in un percorso di recupero che li ha portati a svolgere attività di aiuto e a intraprendere percorsi di consapevolezza e responsabilità che secondo le relazioni degli esperti hanno dato risultati positivi: tutti i ragazzi hanno capito di avere ...

Banksy - la nuova opera (ancora una volta) lascia lo spettatore senza parole : I bambini, quando nevica, alzano gli occhi al cielo e sorridono. E così sembra fare il protagonista della nuova opera di Banksy che è apparsa sul muro di un garage nella cittadina di Port Talbot, Galles. Un bimbo che guarda in alto e ride mentre i fiocchi scendono. Ma l’idea di felicità dura poco: girato l’angolo si vede infatti che quella che “cade dal cielo” non è neve ma cenere che arriva da un cassonetto in fiamme. ...

Manovra - Salvini : felice per il sì passiamo dalle parole ai fatti : Milano, askanews, - "Sono molto felice perchè il sì a questa Manovra economica ci permette di passare dalle parole ai fatti: troppe parole, zero virgola, uno, due, tre... è una Manovra diversa da ...

L'Eredità - crisi di panico per Ilenia : balbetta e dice parole a caso - Flavio Insinna resta di stucco : Povera Ilenia: tocca a lei la figuraccia della serata a L'Eredità di Flavio Insinna . La concorrente infatti è incappata in un clamoroso scivolone nel quiz pre-serale di Rai 1. La domanda non era ...

Karina Cascella vs Rosa Perrotta : volano parole grosse sui social (VIDEO) : Karina Cascella contro Rosa Perrotta, botta e risposta sui social: volano parole grosse Nelle ultime ore tra Karina Cascella e Rosa Perrotta si sta consumando uno scontro senza esclusione si colpi sui social. Cosa è successo? Partiamo dall’inizio. L’ex tronista (sotto un nostro post su Instagram tra l’altro) ha condiviso un pensiero su Karina che non […] L'articolo Karina Cascella vs Rosa Perrotta: volano parole grosse ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val Gardena 2018 : le parole di Federica Brignone e Francesca Marsaglia al termine del supergigante : Dopo il podio di Nicol Delago di ieri in discesa libera, oggi in Val Gardena si è disputato il supergigante femminile: purtroppo oggi la squadra italiana non è riuscita a salire sul podio, ma va comunque sottolineato il sesto posto di Francesca Marsaglia, che ha sfiorato il miglior piazzamento in carriera. Meno bene Federica Brignone, oltre la 20ma posizione. Ai microfoni della Rai Brignone, scesa col pettorale numero 17, prima ...

Sophia Floersch - prime parole a Sky dopo l'incidente : 'Sono viva per miracolo. L'obiettivo è tornare a guidare a marzo' : Anche io amo molto sciare, è un bello sport, veloce ovviamente. E credo che lei sia davvero una grande sportiva: è sempre motivata, nei suoi allenamenti e nelle gare dà sempre il 100%. Ma anche per ...