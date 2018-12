Zlatan Ibrahimovic | gli auguri di Natale sui social fanno discutere

Ibrahimovic come il Grinch : il Natale di Zlatan è... maleducato : TORINO - La Z una volta era un'esclusiva di Zorro, che firmava con la spada. Ora a fargli concorrenz ci pensa Zlatan Ibrahimovic sui social, anche se questa volta l'attaccante svedese dei Los Angels ...

Il solito Zlatan Ibrahimovic : gli auguri di Natale col “dito medio” ai followers [FOTO] : Zlatan Ibrahimovic ha augurato buon Natale ai propri fans con un post apparso sui suoi canali social, non proprio convenzionale Zlatan Ibrahimovic ci ha abituati ad i suoi modi rudi e non certo convenzionali. Anche nel fare gli auguri di Natale ai suoi followers lo svedese si è distinto. Quest’oggi Ibra ha infatti postato la foto di un nano in ceramica col dito medio alzato e la scritta “Merry Chriztmaz” a corredo del ...

La squadra dei sogni di Zlatan Ibrahimovic? Eccola. Lui attaccante - tanti super campioni ma ne manca uno… : Buffon, Thuram, Thiago Silva, Nesta, Maxwell, Vieira, Xavi, Nedved, Messi, Ronaldinho, Ibrahimovic. La panchina: Julio Cesar, Iniesta, Cannavaro e Seedorf. E ancora, Gattuso. Che squadra è? Il dream team di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese l’ha “messo in campo” scrivendo i nomi in un foglio a righe. Dietro di lui Leo Messi insieme a Ronaldinho. Il nome che manca? Quello di Cristiano Ronaldo. Chissà qual è il motivo che ha spinto ...

“Ibrahimovic non si accoppia bene con Higuain” : Zaccheroni boccia il ritorno di Zlatan al Milan : Alberto Zaccheroni non crede sia possibile una convivenza tra Ibrahimovic ed Higuain, i due potrebbero ‘incontrarsi’ al Milan dal mese di gennaio “Ibra dove va vince e quindi verrebbe sempre la voglia di averlo ma avendo Higuain in casa sul piano tattico non è facilissimo, dipende dagli equilibri di squadra che vuole dare Gattuso. Ibrahimovic è straordinario ma è un grande accentratore che vuole sempre la palla e diventa ...

Zlatan Ibrahimovic sceglie la sua ‘top 11’ : in attacco Messi e Ronaldinho : Zlatan Ibrahimovic, in occasione dell’uscita del suo ultimo libro, ha voluto fare un regalo a tutti i suoi fan che lo seguono assiduamente su tutti i suoi canali social. Nell’undici schierato dall’attaccante svedese ci sono diversi ex giocatori che hanno militato nella nostra tanto amata Serie A. Nel suo libro "Io sono calcio", "I am football" in inglese, "Jag är fotboll" in svedese, Ibrahimovic racconta tutta la sua carriera, soffermandosi ...

Il sosia di Ibrahimovic gioca a Basket e non ha scritto il libro : "Non sono Zlatan" - Sky TG24 - : Impressionante la somiglianza fisica fra l'attaccante svedese e Nihad Djedovic. Il cestista del Bayern Monaco: "Da quando mi sono fatto crescere i capelli tante persone mi taggano sui social network ...

Zlatan Ibrahimovic diventa un fumetto Video : Paolo Castaldi racconta i primi passi di uno dei calciatori più forti e completi del mondo Zlatan Ibrahimovic, attraverso un fumetto: 'Zlatan, un viaggio dove comincia il mito'

Zlatan Ibrahimovic - il re venuto dai bassifondi : È uno in arrampicata costante: si è comprato un'isola per praticare meglio la caccia al cervo, che in Svezia è lo sport dei re. Partito dal playground di un quartieraccio di Malmoe, può sedersi alla ...

Calciomercato Milan - la rivelazione di Galliani su Ibrahimovic : “Sono convinto - Zlatan…” : La trattativa per il ritorno di Ibrahimovic al Milan è il tema caldo dell’ultimo periodo e, col passare dei giorni, l’esito positivo della stessa sta progressivamente diventando qualcosa di verosimile. Ad aggiungere segnali positivi ci ha pensato anche l’ex ad rossonero Adriano Galliani, che sulle pagine di Tuttosport ha detto: “Ibrahimovic torna al Milan? Dico sì. L’ho letto, saputo e sono convinto, Zlatan torna in ...

Ibrahimovic non perde mai il suo stile : “Solo Zlatan poteva infortunare Zlatan” : In attesa degli sviluppi di mercato, che a gennaio potrebbero riportarlo in Europa e in Serie A, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni della BBC, ripercorrendo la sua lunga carriera. Tra i temi toccati quello dei progressi durante il periodo alla Juventus sotto la guida di Fabio Capello: “All’inizio della carriera non pensavo ai gol, ma solo a migliorare le mie abilità, i miei dribbling e la mia tecnica. Ad un certo punto ...

Ibrahimovic : vengo dal Pianeta Zlatan : ... lui dice il più maturo, del gruppo ed era una sensazione nuova, positiva: Mi sono divertito molto con Rooney, Carrick e tutti quei ragazzi che avevano fame di calcio e volevano spaccare il mondo col ...

Zlatan Ibrahimovic : Se credo in Dio? Dov'era quando è morto mio fratello? I miei figli non li lascio vincere - devono guadagnarselo : 20 anni di strepitosa carriera meritano di essere celebrati e omaggiati. Se poi ti chiami Zlatan Ibrahimovic, il minimo è farlo con un libro dal titolo "Io sono il calcio". E infatti il campione svedese e attaccante 37enne che ha sempre detto di non aver bisogno di un soprannome per fare paura si è preso il tempo per fare proprio questo: ripercorrere le tappe della sua carriera.--Come ha raccontato in un intervista a Vanity Fair, se il primo ...

Zlatan Ibrahimovic si racconta : “Galliani mi ha tradito - il Milan mi ha scaricato” : Zlatan Ibrahimovic si racconta, spiega i motivi che lo hanno visto lasciare il Milan è tuona: “Galliani mi ha tradito” Ibrahimovic non avrebbe mai voluto lasciare il Milan nell’estate del 2012 ma l’allora amministratore delegato Adriano Galliani decise di cederlo al Psg insieme al forte difensore brasiliano Thiago Silva. Nell’estratto della sua autobiografia “I am football”, lo svedese è tornato a ...

Zlatan Ibrahimovic - l'accusa contro Adriano Galliani : 'Dovevo andare al Psg - mi tradì' : 'Io al Psg? Galliani mi tradì'. In un estratto del nuovo libro di Zlatan Ibrahimovic 'Io sono il calcio', in edicola oggi con 'Fuorigioco' de La Gazzetta dello Sport, il fenomeno svedese rivela come si sentì quando l' allora ad del Milan Adriano Galliani lo cedette al Psg: 'Mi disse: 'Non hai niente di cui preoccuparti Ibra, non ti cederemo'. Alcune ...