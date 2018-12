WhatsApp | le nuove truffe online natalizie #essercisempre #bufale

laragnatelanews

(Di martedì 25 dicembre 2018)Di sicuro sotto le feste di Natale c’è un intensificarsi di utilizzo delle app di messaggistica per inviare e rispondere agli augurio, per organizzare cene e via dicendo. Allo stesso tempo siamo più portati a cercare offerte e a cadere nelle trappole di finti sconti e richieste di iscrizioni in cambio di buoni acquisto. Molte di questevengono veicolate attraverso Sms, email, ma principalmente viaUna delleche va per la maggiore è quella che l’app tornerà ad essere a pagamento così come anche i finti buoni spesa su Ikea, Amazon e Lidl. Il fine di questi messaggi che ci incuriosiscono e spesso ci fanno cadere nella trappola, è il catturare i nostri dati sensibili e avviare forme di pagamento non autorizzato così da andare a minare la sicurezza dei nostri risparmi. La Polizia Postale ci mette in allarme come nel caso di Intesa Sanpaolo che ...