Wall Street crolla ai minimi da 20 mesi | è il peggior Natale della storia - Tokyo

Wall Street ai minimi degli ultimi 20 mesi | E' il peggior Natale della storia : Il giro di telefonate del segretario al Tesoro Steven Mnuchin con gli amministratori delegati delle sei maggiori banche americane non ha gli effetti sperati: non riesce a rassicurare e allentare i timori sulla Fed. E lo shutdown...

Wall Street crolla per le tensioni intorno alla Fed : è il peggior Natale della storia : La peggior e vigilia di Natale della storia . Wall Street chiude un lunedì nero, crolla ndo ai minimi degli ultimi 20 mesi. I listini americani perdono oltre il 2% appesantiti dallo shutdown a...

