Vulcano Stromboli riprende l' attività | per gli esperti è tutta colpa dell' Etna

Isole Eolie - erutta il Vulcano Stromboli : gli esperti - 'colpa dell'Etna' : Come si sa il vulcano Etna si è svegliato proprio dalla Vigilia di Natale, ed è tornato a dare spettacolo. Alcuni disagi per la sua attività eruttiva si sono avuti a Catania, dove lo scalo aeroportuale è rimasto parzialmente chiuso a causa del fumo e delle ceneri sparse in aria. A poche ore di distanza, non molto lontano, nelle Isole Eolie, all'attività del vulcano nei pressi di Catania, ha risposto il vulcano di Stromboli, situato sull'omonima ...