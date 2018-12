Volley | Volley | Superlega | 26 dicembre in campo per la 1a di girone di ritorno

Volley : Superlega - Siena preleva Savani da Verona : Siena- Un rinforzo per il reparto dei martelli per l'Emma Villas Siena, proprio alla vigilia di Natale la società del presidente Bisogno ha ingaggiato da Verona , Cristian Savani , che da oggi vestirà ...

Volley : A2 Maschile - Boxing Day con la sfida Mondovì-Brescia : ROMA -A S. Stefano torna l'agonismo della Serie A2 Credem Banca. Previsti quattro derby e verdetti importanti. In lizza per il titolo di Campione d'Inverno Centrale del Latte Sferc Brescia e Synergy ...

OSCAR 2018 – La squadra italiana dell’anno è… La top 10 : Italia Volley da sogno - basket 3×3 leggendario - Cavalieri delle Acque magici : Il 2018 è stato un anno gradevole per lo sport Italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata alla miglior squadra Italiana dell’anno. Una top 10 tutta azzurra, dei nostri migliori 10 rappresentanti, quelli che hanno regalato più ...

Volley - Superlega 2018-2019 : si gioca anche a Santo Stefano. Il calendario delle partite e come vederle in tv e streaming : Boxing day ormai tradizionale per la Superlega di pallavolo che ha in programma per domani la prima giornata del girone di ritorno della regular season, quattordicesimo turno del massimo campionato con Perugia che riparte dalla prima posizione in classifica e va a far visita a Latina. Trasferte insidiose ma non impossibili per Trento a Siena e per Modena a Sora, mentre Civitanova ospita Padova. Tutte le partite della quattordicesima giornata di ...

Prima le gare - poi la festa. La Samb Volley saluta il 2018 : Oltre al Presidente Bianconi a fare gli onori di casa, presenti anche il Sindaco di San Benedetto Pasqualino Piunti, l'assessore allo sport Pierluigi Tassotti e il Consigliere Emidio Del Zompo, ...

Virtus Biella - Valentina D'Ettorre : Il mini Volley? Il fiore all'occhiello della società : Amare uno sport di squadra come il volley, l'idea di collaborare insieme alla tua compagna di squadra potrà essere un aiuto nella vita stessa'.

Volley - successo per il quadrangolare 'Love for Lucy' : Si è svolto ieri, presso il palazzetto di San Marcello, il primo torneo "Love for Lucy", un quadrangolare dedicato al ricordo di Lucia Evangelisti. Hanno partecipato alla giornata, oltre al Volley ...

OSCAR 2018 – Le lacrime amare della stagione : dall’infortunio di Vincenzo Nibali all’errore di Vettel. E la finale del Mondiale di Volley… : Il 2018 è stato un buona stagione per lo sport italiano, il Bel Paese si è difeso con le unghie e con i denti nei più variegati contesti sportivi ma non sono mancate delle lacrime amare. Non si tratta di delusioni ma momenti tristi della nostra annata, quelli che ci hanno gettato nello sconforto e che vorremmo dimenticare al più presto, attivi infelici che hanno inciso profondamente su questo 2018 che volge al termine. PRIMO POSTO – ...

Volley - SuperLega 2019 : le statistiche del girone d’andata. Migliori battitori - attaccanti e ricevitori : Si è concluso ieri con la tredicesima giornata il girone di andata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Perugia ha allungato in vetta alla classifica e guarda le altre pretendenti dall’alto dei suoi 34 punti, inseguita da Trentino a quota 32, da Civitanova a 30 e da Modena a 29. Più staccate le altre formazioni, con Milano, Monza, Verona, Padova, Ravenna e Latina in lotta per un posto nella zona ...

Volley / Cuore e carattere Consar : battuta anche Siena in rimonta : La cronaca della partita Grande equilibrio a inizio gara, con Siena avanti e Ravenna subito pronta a rintuzzare fino al 4-4 , due punti a testa di Rychlicki e Raffaelli, . Qui l'Emma Villas tenta un ...

Calendario Coppa Italia Volley 2019 : date - programma - orari e tv. Le qualificate e le sfide dirette della Final Eight : Si è concluso il girone d’andata della SuperLega di volley. Si conoscono, dunque, le otto qualificate per i quarti di Finale di Coppa Italia 2019. A giocarsi il primo trofeo del prossimo anno saranno le seguenti formazioni (in ordine anche di piazzamento): Perugia, Trento, Civitanova, Modena, Milano, Monza, Verona e Padova. I quarti di Finale della Coppa Italia si giocheranno in gara unica mercoledì 23 Gennaio alle ore 20.30 con sfide in ...

Volley - gli orari delle partite del 26 dicembre. SuperLega a Santo Stefano : programma - orari e tv : Turno infrasettimanale in programma per la SuperLega 2018-2019. Il massimo campionato nazionale di Volley maschile approfitta delle festività natalizie e chiama a raccolta appassionati e tifosi mercoledì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, per la quattordicesima giornata, prima del girone di ritorno. Perugia, sempre al comando della classifica, vola a Latina, mentre Trentino cercherà un successo sul campo di Siena. Trasferta sulla carta ...