Volley | Superlega | Siena preleva Savani da Verona

Volley - Superlega 2018-2019 : si gioca anche a Santo Stefano. Il calendario delle partite e come vederle in tv e streaming : Boxing day ormai tradizionale per la Superlega di pallavolo che ha in programma per domani la prima giornata del girone di ritorno della regular season, quattordicesimo turno del massimo campionato con Perugia che riparte dalla prima posizione in classifica e va a far visita a Latina. Trasferte insidiose ma non impossibili per Trento a Siena e per Modena a Sora, mentre Civitanova ospita Padova. Tutte le partite della quattordicesima giornata di ...

Volley - SuperLega 2019 : le statistiche del girone d’andata. Migliori battitori - attaccanti e ricevitori : Si è concluso ieri con la tredicesima giornata il girone di andata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Perugia ha allungato in vetta alla classifica e guarda le altre pretendenti dall’alto dei suoi 34 punti, inseguita da Trentino a quota 32, da Civitanova a 30 e da Modena a 29. Più staccate le altre formazioni, con Milano, Monza, Verona, Padova, Ravenna e Latina in lotta per un posto nella zona ...

Volley - gli orari delle partite del 26 dicembre. SuperLega a Santo Stefano : programma - orari e tv : Turno infrasettimanale in programma per la SuperLega 2018-2019. Il massimo campionato nazionale di Volley maschile approfitta delle festività natalizie e chiama a raccolta appassionati e tifosi mercoledì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, per la quattordicesima giornata, prima del girone di ritorno. Perugia, sempre al comando della classifica, vola a Latina, mentre Trentino cercherà un successo sul campo di Siena. Trasferta sulla carta ...

Volley : Superlega - chiusa l'andata - Perugia è Campione d'inverno : LA CRONACA DEL MATCH- Allo starting playes Mister Di Pinto scende in campo con Falaschi in diagonale con Renan, De Togni e Zingel in posto 3, Mirzajanpour e Wlodarczyk in banda, e Cavaccini libero. ...

Volley Superlega La Globo BPF Sora vince in rimonta 3-1 lo scontro salvezza con Castellana Grotte. : La Globo Banca Popolare del frusinate Sora vince 3-1 in rimonta l'importante scontro diretto per la salvezza di Bari contro la BCC Castellana Grotte, facendo un importante passo in avanti in ...

DIRETTA/ Latina Padova - risultato finale 3-1 - streaming video Rai : veneti al tappeto - Superlega Volley - : DIRETTA Latina Padova streaming video Rai, orario e risultato live della partita di pallavolo per la Superlega di volley , oggi domenica 23 dicembre, .

Volley - Superlega 2019 - tredicesima giornata. Perugia campione d’inverno. De Giorgi riaccende Civitanova. Trento : che sudata! : La Sir Safety Perugia non si distrae e conquista il titolo di campione d’inverno con un successo tutt’altro che scontato ma più facile del previsto nell’ultima giornata d’andata tra le mura amiche contro la Revivre Axopower Milano. La squadra umbra si impone con un secco 3-0 (25-20, 25-20, 25-13) sui lombardi e tiene a distanza di sicurezza le più immediate inseguitrici. Soffre le pene dell’inferno la seconda della ...

Latina Padova - risultato live 2-1 - streaming video Rai : quarto set da giocare - Superlega Volley - : Diretta Latina Padova streaming video Rai, orario e risultato live della partita di pallavolo per la Superlega di volley , oggi domenica 23 dicembre, .

SuperLega Volley oggi - il programma e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Si svolgerà interamente oggi, domenica 23 dicembre, la tredicesima e ultima giornata del girone di andata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile. La capolista Perugia affronterà un avversario insidioso Come Milano alla ricerca di un successo per chiudere in testa al giro di boa della stagione. Trasferta complicata per Trento, che se la vedrà con Monza reduce dalla vittoria su Siena. Occhi puntati anche a Vibo ...

Calendario SuperLega Volley - gli orari e tutte le partite del fine settimana 22-23 dicembre. Come vederle in tv e streaming : Si giocherà interamente domenica 23 dicembre la tredicesima e ultima giornata del girone di andata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale per la pallavolo maschile. Perugia proverà a superare Milano per chiudere in testa al giro di boa della stagione. Trento sarà invece impegnata nella difficile trasferta a Monza. Esordio per Fefé De Giorgi sulla panchina di Civitanova, salita al terzo posto in classifica, nella trasferta a Vibo ...

Volley - SuperLega 2019 : 13^ giornata - Perugia e Trento si sfidano a distanza. Modena rischia - si chiude l’andata : Domenica 23 dicembre tutti in campo contemporaneamente alle ore 18.00 per la 13^ giornata della SuperLega, l’ultimo turno del girone d’andata del massimo campionato italiano di Volley maschile. Si decide il tabellone della Coppa Italia a cui parteciperanno le prime otto della classifica generale, tante sfide affascinanti in palio che sicuramente ci regaleranno grandi emozioni sotto l’albero di Natale (si tornerà poi a giocare a ...

Volley : Superlega - a Padova arriva il canadese Ryley Barnes : Padova- La Kioene Padova ha tesserato in queste ore Ryley Brendan Barnes, venticinquenne schiacciatore canadese che arriva in Veneto per rimpolpare il reparto dopo l'infortunio occorso a Randazzo.Il ...

